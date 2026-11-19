Η τουρκική αντιπροσωπεία παρακολούθησε στις 18 Νοεμβρίου 2026 επίδειξη των δυνατοτήτων του Ειδικού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών στο Λουτράκι για συνεργασία

Αντιπροσωπεία του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, επισκέφθηκε το ΓΕΕΘΑ από 17 έως 20 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας–Τουρκίας (ΜΟΕ Ε-Τ), με σκοπό τη διεξαγωγή διμερών επαφών με τη ΔΙΚΑΦΚΑ σε θέματα αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026 την έδρα του 747 ΕΤΜΧ στο Λουτράκι, όπου παρακολούθησε επίδειξη των δυνατοτήτων και των μέσων του ΕΤΑΚ στην αντιμετώπιση περιστατικών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

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