Το αεροσκάφοςέχασε την ισχύ του λίγο μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μοντερέι στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να βγει εκτός διαδρόμου και να καταλήξει στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Μεξικό, όταν μικρό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Μοντερέι, κατέληξε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Από το περιστατικό, που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σώθηκαν και οι έξι επιβαίνοντες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το αεροσκάφος τύπου Piper Malibu 46 έχασε την ισχύ του λίγο μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μοντερέι, με αποτέλεσμα να βγει εκτός διαδρόμου και να καταλήξει στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου Μοντερέι – Νουέβο Λαρέδο.

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Κατά την πορεία του προσέκρουσε σε περίφραξη, ενώ στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να επεκτείνεται γρήγορα στο αεροσκάφος.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:50 το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, στην περιοχή Αποδάκα, στο βορειοανατολικό Μεξικό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία, καθώς πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφουν δύο εστίες φωτιάς, ενώ τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σημαντικά.

Σώθηκαν και οι έξι επιβαίνοντες

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, και οι έξι άνθρωποι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Πρόκειται για τέσσερις επιβάτες, ηλικίας από 30 έως 60 ετών, καθώς και τα δύο μέλη του πληρώματος, τον 41χρονο David Corona Cabrero και τον 25χρονο Alan Adrián Cuevas Loo.

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Οι επιβάτες ταυτοποιήθηκαν ως οι José Luis Villaseñor Sánchez, 56 ετών, Armando Ezequiel Mata, 42 ετών, Carlos Alejandro Castillo Pérez, 40 ετών, και Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, 36 ετών.

Όλοι εξετάστηκαν από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο και διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα. Κανείς δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Έκλεισε προσωρινά ο διάδρομος του αεροδρομίου

Μετά το ατύχημα, ο διάδρομος του αεροδρομίου έκλεισε προσωρινά, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την απώλεια ισχύος και την εκτροπή του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση με προορισμό το Ατιζαπάν, περιοχή λίγο έξω από την Πόλη του Μεξικού, και ανήκε στην εταιρεία Casago.