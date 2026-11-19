Νεκρός εντοπίστηκε ο ηθοποιός Αλεξάντερ Χάσκιν, μετά την ανάσυρση της σορού του από τη θάλασσα. Από την πλευρά τους, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει το PEOPLE επικαλούμενο επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία της Σάντα Μόνικα, οι Αρχές έλαβαν ειδοποίηση γύρω στις 16:06 το απόγευμα της Δευτέρας (16/11) σχετικά με τον εντοπισμό ενός άνδρα μέσα στη θάλασσα, πλησίον της δυτικής πλευράς της προβλήτας.

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Λίγο αργότερα, μέλη της λιμενικής υπηρεσίας εντόπισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν σε σωστική λέμβο, όπου ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην προβλήτα, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 16:56.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο KTLA, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες ταυτοποίησε τον νεκρό ως τον 38χρονο ηθοποιό Αλεξάντερ Χάσκιν.

Οι Αρχές διέψευσαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο ηθοποιός είχε διαπληκτιστεί με μία γυναίκα προτού πέσει από την προβλήτα. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Χάσκιν βρισκόταν μόνος του και δεν είχε έρθει σε επαφή με κανένα άλλο πρόσωπο λίγο πριν από το περιστατικό.

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«Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο άνδρας ήταν μόνος και δεν είχε καμία αλληλεπίδραση με άλλο άτομο κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε του περιστατικού. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία.

Ο Αλεξάντερ Χάσκιν είχε πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «You» του Netflix, «The Rookie» του ABC και «Mayans M.C.» του Hulu, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως personal trainer, σύμφωνα με το TMZ.

Τα ερωτήματα του πατέρα του για τον θάνατό του

Ο πατέρας του ηθοποιού, Ντέινα Χάσκιν, πρώην μέλος της Τροχαίας της Καλιφόρνιας, μίλησε στην εφημερίδα The California Post για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον γιο του, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Όπως αποκάλυψε, ο 38χρονος του είχε στείλει ένα σύντομο γραπτό μήνυμα νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Αν και απέφυγε να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό του, σημείωσε πως το συγκεκριμένο μήνυμα «γεννά ακόμη περισσότερα ερωτήματα» γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο γιος του δεν είχε δείξει σημάδια έντονης αναστάτωσης το προηγούμενο διάστημα. Αντιθέτως, ανυπομονούσε να βρεθεί με την οικογένειά του για τον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε ο 38χρονος στη θάλασσα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένει σε εξέλιξη.