Ο 33χρονος και η 28χρονη διέπρατταν διαρρήξεις σε σπίτια στα Χανιά κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2026

Εξιχνιάστηκαν οκτώ κλοπές σε σπίτια στα Χανιά και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ενός άντρα και μίας γυναίκας.

Από τη δράση τους αποκόμισαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 95.000 ευρώ. Η δίωξη ασκήθηκε μετά την έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, από την οποία προέκυψε, ότι ο 33χρονος και η 28χρονη γυναίκα κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 είχαν διαπράξει οχτώ κλοπές – διαρρήξεις και συγκεκριμένα 4 τετελεσμένες και 4 απόπειρες.

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Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.