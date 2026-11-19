Ο Γκουστάβο Πουέρτα, μετά την ενημέρωση για τον τραυματισμό που θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες, απευθύνθηκε στον κόσμο και σε όσους τον στηρίζουν, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη γνωστοποίηση του τραυματισμού που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο Κολομβιανός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της χώρας του, με τη διάγνωση να αναφέρει κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο.

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Ο διεθνής χαφ ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης, τονίζοντας παράλληλα ότι θα δουλέψει σκληρά για να επιστρέψει με το ίδιο κίνητρο που είχε πάντα.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές και τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης.

Τώρα ήρθε η ώρα να εστιάσω στην ανάρρωσή μου, να δουλέψω σκληρά και να επιστρέψω με το ίδιο κίνητρο που είχα πάντα. Τα πλάνα του θεού είναι τέλεια!»