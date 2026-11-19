Ο Παναγιώτης Φασούλας αρνείται να παραιτηθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση της διοίκησης μνημείο πολιτικής αμηχανίας και υποκρισίας

Ο Παναγιώτης Φασούλας απάντησε στην ΕΟΚ, που τον κάλεσε να παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Παναγιώτης Φασούλας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, μετά τη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας που του ζητούσε να παραιτηθεί από εκπρόσωπός της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, προσάπτοντάς του κατηγορίες περί συκοφαντίας.

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«Οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά τους λάφυρα ούτε λειτουργούν σύμφωνα. Οι ανακοινώσεις των Ομοσπονδιών υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εδώ βλέπω, πως κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τον λογότυπο της Ομοσπονδίας. Ομόφωνα, όπως πάντα, φαντάζομαι» , απάντησε στην ΕΟΚ ο Παναγιώτης Φασούλας.

Αναλυτικά η απάντηση του Παναγιώτη Φασούλα

«Η ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης της ΕΟΚ αποτελεί μνημείο πολιτικής αμηχανίας και θεσμικής υποκρισίας.

Αντί να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα για τη διαχείριση της Ομοσπονδίας, επιλέγουν τις προσωπικές επιθέσεις, τις απειλές και τον αποπροσανατολισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που συνδέονται άμεσα με τον προφυλακισμένο πρώην Πρόεδρο, Βαγγέλη Λιόλιο και -όπως οι ίδιοι ομολογούν- ψήφιζαν ομόφωνα όλες του τις προτάσεις. Ανθρώπους που, παρά τη σοβαρότητα των εξελίξεων, δεν είχαν την ευθιξία ούτε να ψελλίσουν τη λέξη «παραίτηση».

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Αναρωτιέμαι από πότε μια διοίκηση που υποτίθεται ότι έχει αποκλειστική αποστολή να οδηγήσει την ΕΟΚ σε εκλογές συμπεριφέρεται ως προεκλογικός μηχανισμός; Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν ήταν στο χέρι τους, εκλογές δεν θα γίνονταν ποτέ. Θα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν την Ομοσπονδία ως προσωπικό τους φέουδο. Επικαλούνται τα σωματεία, τα οποία επί πέντε χρόνια τρομοκρατούσαν και εκβίαζαν, όπως τα ίδια καταγγέλλουν πλέον με ανακοινώσεις τους.

Επικαλούνται τους γονείς που επί ημερών τους βίωσαν τι πάει να πει χειραγώγηση μαθητικού αγώνα μπάσκετ! Όσο για την προκλητική αναφορά στη θέση μου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τους υπενθυμίζω ότι οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά τους λάφυρα ούτε λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε εκλογικές τους σκοπιμότητες.

Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσω στον κατήφορο των προσωπικών αντιπαραθέσεων. Ούτε φυσικά της σκόπιμης διαστρέβλωσης των δηλώσεων μου, αφού ουδέποτε κατηγόρησα υπαλλήλους της Ε.Ο.Κ. για «αλλοίωση στοιχείων». Αντίθετα, ανέφερα ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες εργαζόμενων της Ομοσπονδίας, πως παράγοντες είναι αυτοί που αλλοιώνουν στοιχεία.

Για αυτό και δεν μπορούν να με εκφοβίσουν με ανακοινώσεις που προδίδουν περισσότερο πανικό παρά αυτοπεποίθηση.

Στις 20 Δεκεμβρίου δεν θα κριθεί η δική μου διαδρομή. Θα κριθεί η δική τους διαχείριση. Και αυτό φαίνεται πως τους ανησυχεί περισσότερο.

ΥΓ: Οι ανακοινώσεις των Ομοσπονδιών υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εδώ βλέπω, πως κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τον λογότυπο της Ομοσπονδίας. Ομόφωνα, όπως πάντα, φαντάζομαι… ».