Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Zalgirio Arena και επικράτησε με 87-72 της Ζάλγκιρις, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των Λιθουανών στη EuroLeague.

Με τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σε πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Ματίας Λεσόρ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, οι «πράσινοι» πήραν ένα σπουδαίο διπλό στην Ευρωλίγκα.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» μπήκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, παρουσιάζοντας πολύ καλή εικόνα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξαν τις διαθέσεις τους, βρίσκοντας λύσεις από διαφορετικούς παίκτες και κλείνοντας την περίοδο στο +11 (17-28).

Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σημαντικές λύσεις με 11 πόντους, ενώ ο Γιαμπουσέλε πρόσθεσε οκτώ, με τους δύο να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους κοντά στο καλάθι και από την περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, ο Φαλ είχε σημαντική παρουσία στην άμυνα, περιορίζοντας τον Βαλαντσιούνας.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο και συνέχισαν να περιορίζουν τα επιθετικά ατού της Ζάλγκιρις.

Ο Βαλαντσιούνας δεν μπορούσε να βρει λύσεις, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο χωρίς εύστοχο δίποντο (0/5), ενώ ο Τουμπέλις ήταν εκείνος που κρατούσε επιθετικά τους γηπεδούχους, έχοντας 13 πόντους και τρία ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 47-39, έχοντας τον Ναν στους επτά πόντους.

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Η τρίτη περίοδος έφερε την αντίδραση της Ζάλγκιρις. Οι Λιθουανοί ανέβασαν την απόδοσή τους, με τον Βαλαντσιούνας και τον Έντουαρντς να βρίσκουν περισσότερες λύσεις. Μάλιστα, με ένα σερί 11-0 κατάφεραν να ισοφαρίσουν, μετατρέποντας προσωρινά την αναμέτρηση σε ντέρμπι.

Σε εκείνο το σημείο, ο Κώστας Σλούκας έδωσε την απαραίτητη ηρεμία στην επίθεση του Παναθηναϊκού, σημειώνοντας πέντε πόντους και μοιράζοντας δύο ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Χουάντσο στην άμυνα. Έτσι, το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 59-55.

Στην τελευταία περίοδο, ο Κέντρικ Ναν ανέλαβε δράση και έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του.

Με διαδοχικά τρίποντα έφτασε τους 16 πόντους και διαμόρφωσε το 70-60, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση των φιλοξενούμενων.

Το highlight της βραδιάς ήρθε στο 36ο λεπτό, όταν ο Σλούκας δημιούργησε με εντυπωσιακή πάσα πίσω από την πλάτη και ο Λεσόρ ολοκλήρωσε τη φάση με ένα δυναμικό κάρφωμα απέναντι στον Βαλαντσιούνας, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 78-64.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφυγε από το Κάουνας με μία εμφατική νίκη, επικρατώντας με 87-72.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87.