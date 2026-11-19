Στο RAW ο Δήμος Βερύκιος φιλοξενεί τη Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία μιλά μεταξύ άλλων για τη διπλωματία του τάπητα, τη γνωριμία της με το ζεύγος Παπανδρέου, αλλά και για τη μάχη με τον καρκίνο που έδωσε ο σύζυγός της δίπλα της.

«Είμαι τόσο κλειστό βιβλίο που δεν το πιστεύει κανείς. Αυτό που φαίνεται είναι αυτό που θέλω να φαίνεται κι αυτό που πρέπει να δείχνω λόγω της υπόστασής μου ως μητέρα, ως επιχειρηματίας και ως σύζυγος του αείμνηστου ναυάρχου», δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία εγκαινίασε την Τετάρτη το “RAW”, τη νέα σειρά vidcast του tanea.gr με οικοδεσπότη τον Δήμο Βερύκιο.

Απαντώντας στο αν νιώθει «εμπόρισσα με στέμμα», η κ. Μοιραράκη ανέφερε ότι νιώθει «βασίλισσα των χαλιών». «Είμαι στο παλάτι μου στη Γλυφάδα και στο άλλο μου μαγαζί και δε μου το παίρνει κανένας και το λέω και το εννοώ. Δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου», είπε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια η συζήτηση πέρασε στη λεγόμενη «διπλωματία του τάπητα», ενώ η Δέσποινα Μοιραράκη απάντησε θετικά στο αν έχει κάνει δώρο χαλιά σε διάφορους ανθρώπους, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε. Ερωτηθείσα σχετικά είπε πως δεν έχει μετανιώσει για τα χαλιά που δώρισε, αλλά έχει στενοχωρηθεί από συμπεριφορές κάποιων δωροληπτών.

«Όταν κάνεις ένα δώρο, το κάνεις επειδή υπάρχει μια σχέση αμοιβαιότητας και το κάνεις με την καρδιά σου. Αν από κάποιους ίσως περίμενα να έχω μια διαφορετική συμπεριφορά, από άλλους είχα κι από αυτούς που δεν είχα απλώς πικράθηκα. Αλλά αυτό δε θα με κάνει να σταματήσω να δίνω. Είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος και στην προσωπική και στην επαγγελματική μου ζωή».

Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι η επιχείρησή της προσφέρθηκε να διακοσμήσει την πρεσβευτική κατοικία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπό τον όρο ότι τα χαλιά που θα έδινε θα ήταν δανεικά. Όταν η Γκίλφοϊλ έφυγε, «πήγε το φορτηγό και πήρε τα πέντε χαλιά που είχαμε τοποθετήσει ως διακοσμητικά και δανεικά και τα πήρε».

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Στο επιχειρηματικό κομμάτι, η κ. Μοιραράκη ανέφερε ότι οι πελάτες της προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

«Σε μένα έρχονται από τον πελάτη που θέλει ένα χαλάκι 150 ευρώ μέχρι και τον μεγάλο εφοπλιστή, τον πλούσιο, τον διακεκριμένο, τον επώνυμο, τον καλλιτέχνη, τον πολιτικό. Έχω βάλει χαλιά μου στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχω βάλει χαλιά σε πάρα πολλά υπουργεία. Έχω βάλει χαλιά σε δημόσιους οργανισμούς».

Όμως υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις:

«Ήταν μία μητέρα – δεν θα το ξεχάσω αυτό – και πήγα η ίδια. Είχε μία κόρη και η κόρη της μαζί με τον αρραβωνιαστικό της ήταν σε ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα και το κοριτσάκι έμεινε παράλυτο για όλη του τη ζωή στο κρεβάτι. Αναγκάστηκε, μου τα έλεγε ίδια και έκλαιγε, ο άντρας, ο αρραβωνιαστικός της, να την παντρευτεί χωρίς να ήταν προγραμματισμένο για να της δώσουνε χαρά. Και η μαμά της ήρθε με υστέρημα και μου είπε: “Κυρία Μοιραράκη, εγώ είχα κάνει όνειρο όταν θα παντρευόταν η κορούλα μου να έρθω να πάρω από εσάς ένα χαλί, γιατί σας θεωρώ έτσι και γουρλού και ήθελε επάνω στο χαλί σας να το έχει μέσα στο σαλόνι της. Θέλω, μου λέει, τώρα να πάρω ένα. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Θα σας τα φέρνω λίγα λίγα τα λεφτά”. Και ανοίγει ένα πουγκί που είχε, πολύ απλή γυναίκα, και μου βγάζει από μέσα μία λίρα. Μου λέει “αυτή τη λίρα την έχω κρατημένη πολλά χρόνια. Θέλω να σας τη δώσω ως προκαταβολή”. Της είπα ότι δεν θέλω να την πάρω και τελικά καταλήξαμε να πάρω εγώ μόνο αυτή τη λίρα για να τη θυμάμαι και να της δώσω το χαλί που ήθελε». Διαφήμιση

«Ο πελάτης δεν έχει ετικέτα εδώ να του λες αν είναι πλούσιος ή φτωχός. Το λέω συνέχεια στο προσωπικό μου. Εμείς εξυπηρετούμε τους πάντες και στο λέω και πάλι: Είμαι ευγνώμων που έχω πελάτες από τον πολύ απλό άνθρωπο, αλλά εγώ έβαλα και μάλιστα και στη “ροζ βίλα”, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου και παντρεύτηκαν με την Δήμητρα».

Με αφορμή αυτό, ο Δήμος Βερύκιος ρώτησε τη Δέσποινα Μοιραράκη τι της έχει μείνει από τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Μου έχει μείνει η απλότητά του». Όπως είπε, είχε πάει να δειγματίσει χαλιά για το σπίτι του Ανδρέα Παπανδρέου στην Εκάλη. Τα χαλιά που διάλεξε η κ. Λιάνη προορίζονταν για την κρεβατοκάμαρα και, όταν ζήτησε τη γνώμη του Ανδρέα Παπανδρέου, εκείνος ρώτησε «εσείς οι δύο τι λέτε;».

Για τον άνδρα της, ναύαρχο Ε.Α. Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος πέθανε τον Ιούνιο του 2022 έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο, η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε με εξαιρετικά συγκινητικά λόγια.

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«Ο Γιάννης είναι ο μεγαλύτερός μου έρωτας, είναι η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου μέχρι σήμερα. Τον έχω μέσα μου, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί του. Με αγάπησε πολύ, τον αγάπησα, τον ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκε. Περάσαμε φανταστικά. Έχω να θυμάμαι μόνο πολύ ωραία πράγματα. Τον έβλεπα και έλιωνα. Όμως αν μου πεις: “Τι έχεις κάνει, Δέσποινα, στη ζωή σου αυτή τη στιγμή; Ένα έργο που έχεις κάνει;”. Το έργο της ζωής μου είναι το πώς συμπαραστάθηκα στον ναύαρχο. Το πώς βιώσαμε μαζί αυτό το Γολγοθά της επάρατης νόσου».

«Έχουν περάσει τώρα πέντε χρόνια. Δυσκολεύτηκα να το αποδεχτώ. Τώρα αρχίζω να αποδέχομαι ότι πρέπει να ζήσω χωρίς αυτόν», κατέληξε η Δέσποινα Μοιραράκη.