Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παπαχρήστου, «15 Λεπτά», στάθηκε εκτενώς στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, δίνοντας έμφαση τόσο στην έρευνα υδρογονανθράκων όσο και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το κόστος της ενέργειας. Ο υπουργός τόνισε ότι για πρώτη φορά μετά από σαράντα χρόνια η Ελλάδα θα προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση το 2027, σημειώνοντας πως τότε θα διαπιστωθεί αν τα κοιτάσματα που ανήκουν στους Έλληνες πολίτες είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Όπως είπε, πρόκειται για κάτι που «όφειλε να κάνει η χώρα», καθώς όλες οι γειτονικές χώρες –Ιταλία, Αλβανία, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος– έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχες έρευνες.

Ερευνητική γεώτρηση 2027

Σχετικά με τις έρευνες, ανέφερε ότι «η Exxon Mobil στο Μπλοκ 2, έξω από την Κέρκυρα, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τη Chevron», ενώ «η Chevron ξεκινά τις γεωφυσικές, τις σεισμικές έρευνες». Εξήγησε ότι «για πρώτη φορά η χώρα μας, μετά από σαράντα χρόνια, θα κάνει ερευνητική γεώτρηση το 2027. Δηλαδή είναι σε δώδεκα, δεκατέσσερις μήνες και θα διαπιστώσουμε εάν τα κοιτάσματα που έχουμε, που ανήκουν στους Έλληνες, στις Ελληνίδες, είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, η επένδυση που χρειάζεται να κάνει η κοινοπραξία είναι της τάξης των οχτώ, δέκα δισ. Μιλάμε για πιθανό κοίτασμα διακοσίων εκατομμυρίων BCM. Μεγάλη ποσότητα!»​

Αιτίες καθυστέρησης για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων

«Έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία, έχει να κάνει όμως και με μια τοξικότητα, την οποία μπαίνουν όλα και τελικά όλα γίνονται αντικείμενο πολιτικής αντιπαλότητας. Οι προηγούμενες έρευνες, στην πραγματικότητα δεν έχουμε εκμεταλλευτεί, δεν έχουμε τολμήσει να εξερευνήσουμε.»​ «Οτιδήποτε θέλει χρόνο, θέλει μια θεσμική συνέχεια. Θέλει να μπορεί να ξεχωρίσει κάποια πράγματα έξω από την πολιτική αντιπαλότητα. Το να εκμεταλλευτούμε ή να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες δεν έχει να κάνει με ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να κάνει με την Ελλάδα.»​

«Το διεθνές περιβάλλον πριν από δέκα χρόνια ή πριν από πέντε χρόνια, ήταν λίγο αρνητικό για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Επικρατούσε η άποψη του πράσινης μετάβασης. Το οποίο είναι σωστό, αλλά πρέπει να είναι όλα βιώσιμα. Γιατί αν πούμε να τα κάνουμε όλα πράσινα, χωρίς να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία, για τα νοικοκυριά, την οικονομία.»​

Ρόλος Τραμπ και διεθνές πλαίσιο

«Στην πραγματικότητα μπορεί η προεδρία Τραμπ να το απογείωσε και να του έδωσε όνομα και να το είπε λιανά. «Drill baby, drill!» Αλλά η σύνδεση και της Ευρώπης και όλου του κόσμου με το φυσικό αέριο και η ανάγκη να μην απεξαρτηθείς από αυτό, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Τραμπ. Τους υδρογονάνθρακες, τους αξιοποιεί ή τους ερευνά η Ιταλία, η Αλβανία, η Τουρκία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος. Γιατί όχι και εμείς; Και εμείς.»​

Κόστος ρεύματος

Για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, χαρακτήρισε την τιμή του ρεύματος «καθημερινή αγωνία» για νοικοκυριά, μικρομεσαίους και βιομηχανία. «Δεν υπάρχει μία λύση, ένα κουμπί που αν πατήσουμε, θα πέσει τιμή. Δεν υπάρχει μία λύση, ένα κουμπί που αν πατήσουμε, θα πέσει τιμή. Αυτό το οποίο είναι πολλές διαφορετικές ενέργειες. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα είναι ένα τέτοιο μέτρο, γιατί διασυνδέοντας δε χρειάζεται πια να χρησιμοποιούμε. Δεύτερο μέτρο, οι ρευματοκλοπές. Φέραμε το εικοσιτέσσερα, εικοσιπέντε, ο ΔΕΔΔΗΕ διακόσια εκατομμύρια από τις ρευματοκλοπές. Δεν υπάρχει ένα μέτρο που θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση της τιμής. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα τα οποία προχωρούμε. Ένα είναι ξεκάθαρο: σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας ίδια με τη Γερμανία και την Αυστρία εκατόν δέκα, εκατόν εννιά, όταν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, Πολωνία, η Ουγγαρία έχουν εκατόν πενήντα». Σχετικά με το βιομηχανικό ρεύμα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε:«Είμαστε μια εποχή στην οποία η Ευρώπη απαιτεί και σωστά μια πολύ καλή συνεργασία από όλα τα κράτη μέλη. Είμαστε και σήμερα πάλι έχουμε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προκρίνουμε μια λύση η οποία θα βοηθήσει τη βιομηχανία, αλλά πρέπει να είναι σύμφωνη με το κοινοτικό πλαίσιο, για να μη βρεθεί ότι είναι οποιασδήποτε μορφής κρατική ενίσχυση».