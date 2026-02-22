Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, λέει ξεκάθαρα πώς «η Ελλάδα ακολουθεί μια από τις σκληρότερες μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρώπη», δίνει στοιχεία για τα χρήματα που διαχειρίζονται οι ΜΚΟ λέγοντας πως «μπορεί να είναι ανθρωπιστές στην ψυχή, αλλά λεφτά παίρνουν». Ακόμα στέλνει μήνυμα ότι «όποιος εισέρχεται παράνομα δεν πρόκειται ποτέ να νομιμοποιηθεί ποτέ» και πως θα βρεθούν στην φυλακή όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Μάλιστα, τονίζει ότι «η Ελλάδα πλέον παύει να αποτελεί ελκυστικό προορισμό για μετανάστες».

Απαντά για δηλώσεις του που στο παρελθόν προκάλεσαν αντιδράσεις, ενώ αποκαλύπτει πως βρίσκεται στο τραπέζι του κυβερνητικού διαλόγου η απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε προσωπικό τόνο ο Θάνος Πλεύρης περιγράφει στην Κατερίνα Παναγοπούλου τη στιγμή που του είπαν πως έχει 20% πιθανότητα να ζήσει. Όπως είπε, «οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν γύρω στο 20%. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να φιλήσω τα παιδιά μου πριν πεθάνω. Δεν υπάρχει μέρα να μην έχω σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε τι γίνεται; Πολλές φορές υπάρχουν πράγματα στη ζωή που θεωρούμε αυτονόητα και τελικά καταλήγω ότι αν κάποιος περάσει μια περιπέτεια και βγει καλά από την περιπέτεια, αυτό τον βοηθάει σε πολλά πράγματα». Για τα σχόλια μίσους στα social media σε σχέση με το ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε, ανέφερε ότι «εύχομαι σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν υγεία, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να έχουν στο μυαλό τους, στην πραγματικότητα τους δίνω μια απόλυτη συγχώρεση, με την έννοια ότι σκέφτομαι ότι ποτέ δεν κατάλαβαν πραγματικά, δεν έχουν περάσει ένα τέτοιο πράγμα για να καταλάβουν τι λέγανε εκείνη τη στιγμή».

Ακόμα απαντά για την σχέση του με τον πατέρα του, την αντίδρασή του στις επιλογές του, αλλά και τον δραματικό τρόπο που έφυγε η μητέρα του από την ζωή. Μια εκ βαθέων εξομολόγηση σε μια συζήτηση που ξεκινά «στα βαθιά» και αναδεικνύει πτυχές του Θάνου Πλεύρη στην πολιτική και την προσωπική του ζωή.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη στο Face2Face