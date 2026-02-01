O δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Face2Face και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, περιγράφοντας ένα κόμμα «καθηλωμένο» που «μετρά πληγές και ήττες», επιμένοντας ότι «η στρατηγική δεν είναι σωστή» και ότι απαιτείται αλλαγή πορείας. Χωρίς να στοχοποιεί ονομαστικά, σημειώνει ότι «όσοι χάραξαν στρατηγική πρέπει να σκεφτούν διαφορετικό δρόμο».

Στη συνέχεια της συνέντευξης μίλησε και για την προσωπική του ζωή και απάντησε στην ερώτηση σχετικά με τη μουσική που ακούει: «Έχω μεγαλώσει με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα… Και μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η προσέγγιση που είχαν ο στίχος τους».

Σχετικά με το αν ακούει Λεξ, απάντησε: «Μου αρέσει πάρα πολύ επίσης γιατί αρέσει στους πιτσιρικάδες και έτσι αναγκάστηκα και εγώ να το ψάξω για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Και έχω εντυπωσιαστεί επίσης γιατί έχει πάρα πολύ δυνατό στίχο. Με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ τα τραγούδια που έχουν δυνατό στίχο».

Προσωπική ζωή και πρώτη εργασία

«Στο Netflix βλέπω πάρα πολλές ταινίες. Βλέπω το τελευταίο διάστημα συνέχεια τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ξανά από την αρχή. Μου αρέσει πάρα πολύ και το παρακολουθώ ξανά από το σημείο, από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος και το τέταρτο.»

«Ο θείος μου είχε ένα μηχανουργείο στο Μεταξουργείο και όντας φοιτητής μηχανολόγος ρεκτιφιέ, πήγαινα εκεί τα καλοκαίρια να βγάζω ένα χαρτζιλίκι για να μπορώ μετά να κάνω διακοπές με την άνεση μου. Όποτε δούλευα κάνα δυο μήνες και μετά έκανα διακοπές. Άρα ξεκίνησα από το μηχανουργείο του θείου μου. Ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα»

