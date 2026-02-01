Με σαφείς αιχμές για τη στρατηγική που ακολουθείται στο ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Face2Face και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, περιγράφει ένα κόμμα «καθηλωμένο» που «μετρά πληγές και ήττες», επιμένοντας ότι «η στρατηγική δεν είναι σωστή» και ότι απαιτείται αλλαγή πορείας. Χωρίς να στοχοποιεί ονομαστικά, σημειώνει ότι «όσοι χάραξαν στρατηγική πρέπει να σκεφτούν διαφορετικό δρόμο».

Παράλληλα σχολιάζει το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» για τις πιάτσες ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, μιλά για γκετοποίηση και «ανάγκη πολιτικού θάρρους», ενώ στη συνέντευξη κάνει αναφορές και στην προσωπική του ζωή, τις συνήθειες και τη διαδρομή του.

Στρατηγική ΠΑΣΟΚ – Πολιτικός χώρος

«Παλεύει και νομίζω ότι έχουμε χρέος όλοι να παλέψουμε για να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία.»

«Είπα ξεκάθαρα στα όργανα ότι όσοι ήταν αυτοί οι οποίοι χάραξαν στρατηγική, πρέπει να σκεφτούν ένα διαφορετικό δρόμο. Και ποιος είναι ο δρόμος; Πρότεινα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε, διότι το λέω καθαρά. Έχουμε το συνέδριο και τίποτα άλλο μετά».

«Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που χαράσσουν στρατηγικές και έχουμε και εμείς ευθύνη να προτείνουμε. Δεν υπάρχει λάθος. Το λέω γιατί δεν θέλω να δημιουργώ καμία συνθήκη εσωστρέφειας. Δεν μ αρέσει εσωστρέφεια. Μ αρέσει να είμαι εποικοδομητικός και να βοηθάω πάρα πολύ. Ίσως ο χώρος να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση.»

Για συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ

«Να σας πω κατ αρχάς ότι πάρα πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τους έχουν υποδεχθεί στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Και θυμίζω ότι εγώ έλεγα όταν κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι λέγανε θα ανοίξει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν την άνοιξα εγώ την πόρτα. Δεν είμαι εγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όσο μετράμε πληγές θα μετράμε και ήττες. Και ο κόσμος, ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να έρθει σε μας. Δεν μιλάω… Αν κάποιος γιατί ο διάλογος δεν θα γίνει με τον κόσμο θα γίνει με την ηγεσία των κομμάτων.»

Για Παύλο Πολάκη

«Έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές με έναν τρόπο ο οποίος απέχει παρασάγγας από την πρόοδο. Αλλά οφείλω πάλι εδώ να πω ότι αν εκείνος θεωρεί και όποιος θεωρεί ότι οι αρχές και οι αξίες που λέμε αξίζουν να συζητηθούν και ότι μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε με βάση τις δικές μας αρχές και αξίες, τότε εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που θα απομονώσουμε, ούτε θα απομονωθούμε.»

Για κυβέρνηση και Κ. Μητσοτάκη

«Γι αυτό και λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Γι αυτό και λέω ότι η στρατηγική μας δεν είναι σωστή. Και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε, λέω ότι πρέπει να πούμε ένα μεγάλο όχι σε συγκυβέρνηση και ένα μεγάλο ναι σε μια άλλη προσέγγιση. Να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε.»

«Ήταν 41% στις εκλογές και βλέπουμε τώρα ότι είναι σε ποσοστά κοντά στο 25% και αυτό δείχνει ότι είναι σε μια πολύ μεγάλη πτώση η κυβέρνηση.»

«Εμείς είμαστε νομίζω, σε ποσοστά τα οποία μας απομακρύνουν από την πρώτη θέση. Είμαστε καθηλωμένοι. Γι αυτό και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγισή μας.»

«Δεν ψάχνω καμιά δικαιολογία και λέω ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να περιχαρακώσουν τον χώρο. Και αν εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά και παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα, τότε δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.»

Για Μαρία Καρυστιανού

«Την γνώρισα ως μητέρα. Τώρα αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Παρακολουθώ τις πολιτικές της διατυπώσεις μέχρι τώρα. Είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από τις δικές μου πεποιθήσεις και αυτή η διατύπωση (σ.σ. για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν) αλλά και η διατύπωση για τις αμβλώσεις.»

Στάθμευση – Υποδομές Αθήνας

«Καταρχάς είναι το πιο ακριβό πράγμα αυτή τη στιγμή. Μια θέση πάρκινγκ. Εμείς έχουμε 3 πάρκινγκ στη διάθεσή μας, που είναι η Κλαυθμώνος. Την έχουμε βελτιώσει σημαντικά. Έχουμε αυξήσει και τη χωρητικότητά της. Έχουμε επίσης απέναντι τη Βαρβάκειο Αγορά και ανοίξαμε το μεγαλύτερο πριν περίπου ένα μήνα που είναι η Κοτζιά, 500 θέσεις και θα μπορέσουμε τους επόμενους μήνες να δώσουμε άλλες 200 θέσεις. Θα δώσουμε το επόμενο διάστημα άλλο ένα πάρκινγκ στον σταθμό Λαρίσης και παλεύουμε να βρούμε και σε άλλη μία περιοχή εκεί γύρω να δώσουμε. Και έχουμε βρει και στη Χαριλάου Τρικούπη, σε περιοχές εκεί κοντά. Θα δώσουμε κι άλλο ένα πάρκινγκ στις δύο περιοχές. Δύο τρεις περιπτώσεις που εξετάζουμε αναλυτικά και νομίζω το επόμενο διάστημα θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις.»

Κυκλοφοριακό – Βασιλίσσης Όλγας

«Έξι χρόνια ταλαιπωρίας, μισό χιλιόμετρο, έξι εκατομμύρια. Νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Είναι θέμα λίγων εβδομάδων να αποδοθεί και νομίζω ότι ας περάσουμε πια, ας κάνουμε τις υπερβάσεις μας, ας περάσουμε στην πράξη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κλειστός πια. Θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν υπήρχε μια σκέψη να πεζοδρομηθεί. Είχαν πει ότι για λόγους ασφάλειας αυτός ο δρόμος θα είναι πάντα ανοιχτός. Δεν μπορεί η Αθήνα να κοπεί στη μέση. 20% θα μειωθεί η κίνηση. Υπάρχει ήδη κυκλοφοριακή μελέτη που έχει γίνει στη διάρκεια έξι μηνών.»

Πιάτσες ναρκωτικών – Κέντρο Αθήνας

«Έχω πάει πολλές φορές και στην Ιερόθεου και στην Ιάσονος και σε άλλες περιοχές οι οποίες έχουν γκετοποίηση. Τώρα έχει βελτιωθεί σχετικά η κατάσταση στην Ιερόθεου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έγινε μεταφορά 50 ανθρώπων που είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη έχρηζαν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.»

«Το 70% είναι αλλοδαποί χωρίς τα βασικά έγγραφα, ούτε καν ταυτότητες και είναι και οι περιπατητικοί και πάρα πολλές φορές είναι επικίνδυνοι. Οφείλω να το πω αυτό διότι έχει αλλάξει τα ναρκωτικά πια, είναι και αυτοσχέδια. Όπως η Σίσα και όχι μόνο. Και τους κάνει αρκετά επιθετικούς όταν θέλουν. Θέλουμε να δώσουμε ανάσα στην πόλη, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια αξιοπρέπεια. Να σπάσουν οι πιάτσες, να φύγουν οι ναρκέμποροι, αν και μπορεί και να μην γκετοποιούνται δρόμοι. Γι αυτό και έχουμε πάρει όσες πρωτοβουλίες μπορούσαμε και διυπουργική φτιάχτηκε και γι αυτό βλέπουμε πολύ μικρά βήματα. Χρειάζεται περισσότερο πολιτικό θάρρος.»

Προσωπική ζωή και πρώτη εργασία

«Στο Netflix βλέπω πάρα πολλές ταινίες. Βλέπω το τελευταίο διάστημα συνέχεια τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ξανά από την αρχή. Μου αρέσει πάρα πολύ και το παρακολουθώ ξανά από το σημείο, από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος και το τέταρτο.»

«Ο θείος μου είχε ένα μηχανουργείο στο Μεταξουργείο και όντας φοιτητής μηχανολόγος ρεκτιφιέ, πήγαινα εκεί τα καλοκαίρια να βγάζω ένα χαρτζιλίκι για να μπορώ μετά να κάνω διακοπές με την άνεση μου. Όποτε δούλευα κάνα δυο μήνες και μετά έκανα διακοπές. Άρα ξεκίνησα από το μηχανουργείο του θείου μου. Ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα.»

Για τη μουσική που ακούει

«Έχω μεγαλώσει με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα… Και μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η προσέγγιση που είχαν ο στίχος τους.»

Για τον Λεξ

«Μου αρέσει πάρα πολύ επίσης γιατί αρέσει στους πιτσιρικάδες και έτσι αναγκάστηκα και εγώ να το ψάξω για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Και έχω εντυπωσιαστεί επίσης γιατί έχει πάρα πολύ δυνατό στίχο. Με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ τα τραγούδια που έχουν δυνατό στίχο».