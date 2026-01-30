Εικόνες που κόβουν την ανάσα κατέγραψε ξανά η κάμερα των ΝΕΩΝ, στο κέντρο της Αθήνας και στις πιάτσες ναρκωτικών. Στα πεζοδρόμια γύρω από τις οδούς Ιάσονος, Λεονάτου στο Μεταξουργείο και στην οδό Ιερόθεου στην Ομόνοια, δεκάδες τοξικοεξαρτημένοι και άστεγοι ζουν, κοιμούνται, κάνουν χρήση. Σε κοινή θέα. Μπροστά σε δημόσια κτίρια. Δίπλα σε καταστήματα. Το πρωί της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10:30 ένας από τους θαμώνες της οδού Ιερόθεου αναζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών που βρίσκονταν μπροστά από το κτίριο του ΟΣΕ. Εκείνοι τον ακολούθησαν και αντίκρισαν μία γυναίκα, διπλωμένη, να βρίσκεται πάνω στο πεzοζοδρόμιο, σε λιπόθυμη κατάσταση. Παρέμεινε εκεί, στην ίδια θέση για αρκετή ώρα, με τους αστυνομικούς να την παρακολουθούν και στη συνέχεια να την περιτριγυρίζουν άλλοι τοξικοεξαρτημένοι, που συχνάζουν σε αυτόν τον δρόμο.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Πρόχειρες κατασκευές, στρώματα ακόμα και σκηνές στο πεζοδρόμιο, σώματα εξαντλημένα. Εικόνες εξαθλίωσης που δεν συνάδουν με το κέντρο καμίας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας κι όμως, βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας.

Το εμπόριο ναρκωτικών γίνεται απροκάλυπτα. Η χρήση γίνεται δημόσια. Όχι τη νύχτα. Όχι στα κρυφά. Μέρα μεσημέρι. Οι κάτοικοι το ξέρουν. Οι εργαζόμενοι το ζουν. Οι περαστικοί το βλέπουν.

Και όλοι ρωτούν το ίδιο: Πού είναι το κράτος; Πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες; Πού είναι η πολιτεία; Πόσα χρόνια ακόμα η ίδια εικόνα; Πόσες κυβερνήσεις, πόσες «εξαγγελίες» θα περάσουν χωρίς αποτέλεσμα; Είναι πολιτική το “κάνουμε πως δεν βλέπουμε”; Είναι πολιτισμός να συνηθίζουμε την εξαθλίωση;

Σε αναλυτική συνέντευξη για το θέμα που παραχώρησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας , στα ΝΕΑ είχε πει: «Είναι η πραγματικότητα ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση με τους τοξικοεξαρτημένους, με τις πιάτσες και τους εμπόρους σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι μια υγειονομική βόμβα. Οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως θέλουν αξιοπρέπεια και θέλουν στήριξη, αλλά πρέπει και η πόλη να αναπνεύσει», είπε. Μιλώντας αποκλειστικά στα «ΝΕΑ», περιέγραψε τα λάθη που θεωρεί ότι γίνονται στη διαχείριση της κατάστασης, ενώ έριξε μερίδιο ευθύνης και στην κυβέρνηση, για την οποία είπε ότι «δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα». Η κατάσταση σε αριθμούς Από τον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, όπου βρίσκεται το γραφείο του, ο Χάρης Δούκας έδωσε κάποια αριθμητικά στοιχεία για την κατάσταση στις πιάτσες των ναρκωτικών στην πρωτεύουσα. «Συζητάμε αυτή τη στιγμή για χίλιους περίπου τοξικοεξαρτημένους ανθρώπους που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Και να πούμε μερικά χαρακτηριστικά. Το 70% είναι μετανάστες παράτυποι, δεν έχουν καν ταυτότητα. Το 25% είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και χρήζουν άμεσης νοσηλείας. Οι υπόλοιποι είναι περιπατητικοί και πάρα πολλές φορές και επικίνδυνοι. Γιατί λέω επικίνδυνοι; Διότι έχουν αλλάξει τα ναρκωτικά. Το περίφημο σίσα για παράδειγμα, που φτιάχνουν οι ίδιοι αυτοσχέδια, το οποίο τους κάνει αρκετά επιθετικούς», τόνισε. Τι φταίει όμως για αυτήν την κατάσταση; Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση δομών υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης. «Σκεφτείτε ότι στη Μάρνη, στην πλατεία Βάθης, στην Καποδιστρίου, έχουμε στη γύρω περιοχή 5 ή 6 δομές και συνολικά στο κέντρο δέκα δομές», λέει και τονίζει ότι αυτό με τη σειρά του δημιουργεί το πρόβλημα εμπορίας ναρκωτικών και γύρω από αυτές τις δομές, οι οποίες υποτίθεται θα έπρεπε να βοηθούν τα άτομα που παλεύουν με τον εθισμό τους. «Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να φτιάχνουμε ένα χώρο, ένα υπνωτήριο, ένα κέντρο ημέρας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στον καθημερινό τους αγώνα και απέξω να πουλάνε ναρκωτικά», σημείωσε στα «ΝΕΑ».