Εικόνες που κόβουν την ανάσα κατέγραψε ξανά η κάμερα των ΝΕΩΝ, στο κέντρο της Αθήνας και στις πιάτσες ναρκωτικών. Στα πεζοδρόμια γύρω από τις οδούς Ιάσονος, Λεονάτου στο Μεταξουργείο και στην οδό Ιερόθεου στην Ομόνοια, δεκάδες τοξικοεξαρτημένοι και άστεγοι ζουν, κοιμούνται, κάνουν χρήση. Σε κοινή θέα. Μπροστά σε δημόσια κτίρια. Δίπλα σε καταστήματα. Το πρωί της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10:30 ένας από τους θαμώνες της οδού Ιερόθεου αναζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών που βρίσκονταν μπροστά από το κτίριο του ΟΣΕ. Εκείνοι τον ακολούθησαν και αντίκρισαν μία γυναίκα, διπλωμένη, να βρίσκεται πάνω στο πεzοζοδρόμιο, σε λιπόθυμη κατάσταση. Παρέμεινε εκεί, στην ίδια θέση για αρκετή ώρα, με τους αστυνομικούς να την παρακολουθούν και στη συνέχεια να την περιτριγυρίζουν άλλοι τοξικοεξαρτημένοι, που συχνάζουν σε αυτόν τον δρόμο.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Πρόχειρες κατασκευές, στρώματα ακόμα και σκηνές στο πεζοδρόμιο, σώματα εξαντλημένα. Εικόνες εξαθλίωσης που δεν συνάδουν με το κέντρο καμίας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας κι όμως, βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας.
Το εμπόριο ναρκωτικών γίνεται απροκάλυπτα. Η χρήση γίνεται δημόσια. Όχι τη νύχτα. Όχι στα κρυφά. Μέρα μεσημέρι. Οι κάτοικοι το ξέρουν. Οι εργαζόμενοι το ζουν. Οι περαστικοί το βλέπουν.
Η κατάσταση σε αριθμούς
Από τον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, όπου βρίσκεται το γραφείο του, ο Χάρης Δούκας έδωσε κάποια αριθμητικά στοιχεία για την κατάσταση στις πιάτσες των ναρκωτικών στην πρωτεύουσα. «Συζητάμε αυτή τη στιγμή για χίλιους περίπου τοξικοεξαρτημένους ανθρώπους που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Και να πούμε μερικά χαρακτηριστικά. Το 70% είναι μετανάστες παράτυποι, δεν έχουν καν ταυτότητα. Το 25% είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και χρήζουν άμεσης νοσηλείας. Οι υπόλοιποι είναι περιπατητικοί και πάρα πολλές φορές και επικίνδυνοι. Γιατί λέω επικίνδυνοι; Διότι έχουν αλλάξει τα ναρκωτικά. Το περίφημο σίσα για παράδειγμα, που φτιάχνουν οι ίδιοι αυτοσχέδια, το οποίο τους κάνει αρκετά επιθετικούς», τόνισε.
Τι φταίει όμως για αυτήν την κατάσταση; Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση δομών υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης. «Σκεφτείτε ότι στη Μάρνη, στην πλατεία Βάθης, στην Καποδιστρίου, έχουμε στη γύρω περιοχή 5 ή 6 δομές και συνολικά στο κέντρο δέκα δομές», λέει και τονίζει ότι αυτό με τη σειρά του δημιουργεί το πρόβλημα εμπορίας ναρκωτικών και γύρω από αυτές τις δομές, οι οποίες υποτίθεται θα έπρεπε να βοηθούν τα άτομα που παλεύουν με τον εθισμό τους. «Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να φτιάχνουμε ένα χώρο, ένα υπνωτήριο, ένα κέντρο ημέρας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στον καθημερινό τους αγώνα και απέξω να πουλάνε ναρκωτικά», σημείωσε στα «ΝΕΑ».
