Ως μια ζοφερή και «γνωστή εικόνα» χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τις προηγούμενες ημέρες και δείχνει τοξικοεξαρτημένους σε άθλια κατάσταση στο κέντρο της πόλης και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Είναι η πραγματικότητα ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση με τους τοξικοεξαρτημένους, με τις πιάτσες και τους εμπόρους σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι μια υγειονομική βόμβα. Οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως θέλουν αξιοπρέπεια και θέλουν στήριξη, αλλά πρέπει και η πόλη να αναπνεύσει», είπε. Μιλώντας αποκλειστικά στα «ΝΕΑ», περιέγραψε τα λάθη που θεωρεί ότι γίνονται στη διαχείριση της κατάστασης, ενώ έριξε μερίδιο ευθύνης και στην κυβέρνηση, για την οποία είπε ότι «δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα».

Η κατάσταση σε αριθμούς

Από τον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, όπου βρίσκεται το γραφείο του, ο Χ. Δούκας έδωσε κάποια αριθμητικά στοιχεία για την κατάσταση στις πιάτσες των ναρκωτικών στην πρωτεύουσα. «Συζητάμε αυτή τη στιγμή για χίλιους περίπου τοξικοεξαρτημένους ανθρώπους που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Και να πούμε μερικά χαρακτηριστικά. Το 70% είναι μετανάστες παράτυποι, δεν έχουν καν ταυτότητα. Το 25% είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ βαριά κατάσταση και χρήζουν άμεσης νοσηλείας. Οι υπόλοιποι είναι περιπατητικοί και πάρα πολλές φορές και επικίνδυνοι. Γιατί λέω επικίνδυνοι; Διότι έχουν αλλάξει τα ναρκωτικά. Το περίφημο σίσα για παράδειγμα, που φτιάχνουν οι ίδιοι αυτοσχέδια, το οποίο τους κάνει αρκετά επιθετικούς», τόνισε.

Τι φταίει όμως για αυτήν την κατάσταση; Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση δομών υποστήριξης τοξικοεξαρτημένων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης. «Σκεφτείτε ότι στη Μάρνη, στην πλατεία Βάθης, στην Καποδιστρίου, έχουμε στη γύρω περιοχή 5 ή 6 δομές και συνολικά στο κέντρο δέκα δομές», λέει και τονίζει ότι αυτό με τη σειρά του δημιουργεί το πρόβλημα εμπορίας ναρκωτικών και γύρω από αυτές τις δομές, οι οποίες υποτίθεται θα έπρεπε να βοηθούν τα άτομα που παλεύουν με τον εθισμό τους. «Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να φτιάχνουμε ένα χώρο, ένα υπνωτήριο, ένα κέντρο ημέρας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στον καθημερινό τους αγώνα και απέξω να πουλάνε ναρκωτικά», σημείωσε στα «ΝΕΑ».

Οι ευθύνες της κυβέρνησης

Χάρης Δούκας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «φοβήθηκε τις λύσεις» που είχε προτείνει η δημοτική Αρχή για να λυθεί το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «Έχει φτιαχτεί διυπουργική επιτροπή με δική μας πολύ μεγάλη πίεση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορία. Παρουσιάστηκαν μια σειρά από λύσεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση τις φοβήθηκε όλες. Στην πραγματικότητα και κανά δυο φορές που προτείναμε συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις με σκοπό να μην υπάρχουν πιάτσες στο κέντρο της πόλης και μέσα στον αστικό ιστό και δράσεις για να μπορέσουμε να σπάσουμε τις πιάτσες και να φύγουν οι ναρκέμποροι, πάλι υπήρξε δισταγμός και στο τέλος δεν έγινε τίποτα».

Γιατί όμως, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύση; «Διότι αντί να φτιάξεις δομές με αξιοπρέπεια, με κοινωνικούς λειτουργούς που θα υπάρχει απεξάρτηση, που θα υπάρχει περιποίηση και οργάνωση, που αυτό θέλει, σχέδιο, πρόγραμμα, συζήτηση, με την πόλη, συζήτηση με τις γειτονιές και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, προτιμάς να γκετοποιήσεις δρόμους, να τους έχεις τάχα εκεί περιχαρακωμένος, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να είναι σε απόλυτη αναξιοπρέπεια. Το μήνυμα να είναι ότι υπάρχει πιάτσα στην Αθήνα και βεβαίως οι γειτονιές αυτές να είναι γειτονιές φόβου και αναρχίας» και προσθέτει πως «Επειδή, αν θέλετε, αυτή η εδραιωμένη κατάσταση που υπάρχει τώρα, είναι μια κατάσταση που έχει ένα κόστος, αλλά το πολιτικό κόστος της λύσης δεν θέλει να το πάρει».

«Η Νέα Δημοκρατία έλεγε “όχι” στο σχέδιο του Δήμου»

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος είχε κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός χώρου υποστήριξης χρηστών στον Βοτανικό, σε σημείο μακριά από σπίτια, ο οποίος θα είχε χημικές τουαλέτες, ειδικό προσωπικό και χώρους ελεγχόμενης χρήσης. Κάτι τέτοιο, μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Χάρης Δούκας μοιράζεται μια ενδιαφέρουσα σχετική ιστορία. «Όταν εμείς ξεκινήσαμε μια τέτοια προσπάθεια (σ.σ. δημιουργίας δομής εκτός αστικού ιστού), είχαμε αντιδράσεις από τις γειτονιές οι οποίες φοβήθηκαν. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια να είναι (σ.σ. η δομή) εκτός αστικού ιστού, με απόσταση μισού χιλιομέτρου από σπίτια, υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση. Εγώ μένω κιόλας εκεί κοντά στο Γκάζι και είπαμε θα πάρουμε την πολιτική ευθύνη εμείς, η δημοτική Αρχή και προχωρήστε να τη φτιάξουμε μαζί τη δομή. Να είναι σωστή, να είναι δομημένη. Να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπήρχε και μια δεύτερη πρόταση που τους κάναμε. Θα βάζαμε και εμείς χρήματα, θα το υποστηρίζαμε με πάθος, με επιμονή και υπομονή και έτσι θα καθάριζαν οι δρόμοι της Αθήνας, θα είχαν αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. {…} Πήγα στη Βοστώνη για παράδειγμα, και υπήρχε μια τέτοια δομή και έξω υπήρχαν εστιατόρια, υπήρχε κοινωνική λειτουργία της πόλης και κανένας φόβος. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στην Αθήνα. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία έστελνε τότε θυμάμαι χαρτιά να πουν, λέει, ένα μεγάλο “όχι”. Οι ίδιες οι τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας έστελναν χαρτιά στους κατοίκους και στο σπίτι μου από κάτω να πουν ένα μεγάλο “όχι” στο σχέδιο αυτό του Δήμου της Αθήνας».

Τι πρέπει να γίνει

Χάρης Δούκας είναι ξεκάθαρος όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. «Άρα, εάν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, όλοι ξέρουμε πώς δημιουργούνται οι πιάτσες και πώς μετακινούνται. Πρέπει να σπάσουν και αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Να φτιάξουμε δομές όχι μέσα στο σκληρό αστικό ιστό, να δημιουργηθεί μια αποκέντρωση. Λιγότερες δομές, περισσότερος κόσμος και κυρίως με μεγάλη υπομονή και επιμονή να περάσει το μήνυμα ότι ακόμα και η μικρό διακίνηση απαγορεύεται, δεν είναι επιτρεπτή σε κανένα σημείο, σε κανένα δρόμο».

Και στέλνει το εξής μήνυμα στους δημότες της Αθήνας: «Θέλουμε να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Θέλουμε να καθαρίσουμε την Αθήνα και θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ζητάνε αξιοπρέπεια και θα αναλάβουμε όσο κόστος μας αναλογεί. Αρκεί να μη συμβεί ό,τι συνέβη και τις προηγούμενες φορές, να το ναρκοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση».

