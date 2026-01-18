Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που ανήρτησαν «ΤΑ ΝΕΑ» με εικόνες από το κέντρο της Αθήνας, με χρήστες ναρκωτικών και άστεγους σε δρόμους και πλατείες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζητά την απομάκρυνση των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών από την πόλη και καλεί κυβέρνηση και Ελληνική Αστυνομία να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Έξω οι ναρκέμποροι από την Αθήνα. Δεν μπορεί κεντρικοί δρόμοι να γίνονται πιάτσες. Κάνω έκκληση στην αστυνομία και την κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους», ανέφερε σε δήλωσή του στο MEGA σχολιάζοντας την ανάδειξη του θέματος από «ΤΑ ΝΕΑ».

Αφορμή στάθηκαν τα βίντεο Αμερικανίδας τουρίστριας στο Instagram, η οποία περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που αντίκρισε, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα και πως στόχος της ήταν η ευαισθητοποίηση, όχι η στοχοποίηση ανθρώπων.