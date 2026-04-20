Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου Mαγνησίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

