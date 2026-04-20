Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όταν τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του και εισέβαλε σε σουπερμάρκετ, τις πρώτες απογευματινές ώρες της Δευτέρας (20/04), σύμφωνα με ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού, «ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης». Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά ακόμη.

Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος ή τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, το οποίο συνέβη σε διασταύρωση στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία διάσωσης και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για τις ανάγκες της έρευνας.