Γενικά ανοιξιάτικος θα διατηρηθεί ο καιρός την Τρίτη, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και τοπικές αστάθειες κυρίως στα βόρεια και τα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ωστόσο, από την Τετάρτη αναμένεται πρόσκαιρη αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Πέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ήπιος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια την Τρίτη 21 Απριλίου

Την Τρίτη 21 Απριλίου, στα βόρεια τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά της Θεσσαλίας δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι και θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Από αργά τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας, όμως σταδιακά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.

Πρόσκαιρη αλλαγή σκηνικού από την Τετάρτη με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Από την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη επιδείνωση, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 22 Απριλίου: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Βελτίωση του καιρού στα βορειοδυτικά αναμένεται τις βραδινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Μέχρι το βράδυ θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων 5 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, φτάνοντας τους 14 με 17 βαθμούς στα βόρεια, τους 18 με 20 στα κεντρικά και τους 22 με 25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Πέμπτη 23 Απριλίου: Επιμονή της αστάθειας και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη, στα βορειοδυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα αυξηθούν το μεσημέρι, δίνοντας τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Παράλληλα, αναμένονται λίγα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.