Μια Αμερικανίδα τουρίστρια που ζει μόνιμα στην Ευρώπη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας στο Instagram δύο βίντεο που καταγράφουν τη δύσκολη καθημερινότητα στο κέντρο της Αθήνας. Όπως περιγράφει, βρέθηκε τυχαία σε περιοχές όπου κυριαρχούν η φτώχεια, οι άστεγοι και η χρήση ναρκωτικών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα.

Η ίδια διευκρινίζει πως δεν επιδιώκει να κατηγορήσει κανέναν, αλλά να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τις εικόνες εξαθλίωσης βρίσκονται άνθρωποι. «Αυτός θα μπορούσε να είναι ο γιος, ο αδελφός ή ο φίλος κάποιου», σημειώνει χαρακτηριστικά. Στα βίντεο, περιγράφει σκηνές εγκατάλειψης και εξάρτησης που συνθέτουν μια ζοφερή πραγματικότητα στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας.

Σύγκριση με τη Skid Row του Λος Άντζελες

Η τουρίστρια επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα της αστεγίας ως διεθνές φαινόμενο, συγκρίνοντάς το με την κατάσταση στη γνωστή περιοχή Skid Row του Λος Άντζελες. Υπογραμμίζει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες χιλιάδες νέοι κάτω των 25 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από υπερβολική δόση φαιντανύλης. «Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η ουσία αυτή είναι θανατηφόρα, καθώς πλέον μοιάζει με καραμέλα», αναφέρει, εκφράζοντας ανησυχία για την εξάπλωσή της.

Η εμπειρία της στο κέντρο της Αθήνας

Όπως περιγράφει, ενώ περπατούσε με δύο φίλες της στο κέντρο της πόλης, χάθηκαν και κατέληξαν σε περιοχή όπου συνάντησαν ανθρώπους να ζουν στους δρόμους. «Αυτό είναι το κομμάτι της Αθήνας που δεν θέλουν να δείτε», λέει, εκφράζοντας την έκπληξή της για τις συνθήκες που αντίκρισε.

Στην ανάρτησή της περιγράφει έντονη δυσοσμία, σκηνές χρήσης ναρκωτικών και ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς στέγη. Αν και παραδέχεται ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο στο Λος Άντζελες, τονίζει πως πρόκειται για εμπειρία που δεν θα ήθελε να επαναλάβει.

Κάλεσμα για ευαισθητοποίηση

Έχοντας ταξιδέψει, όπως λέει, σε περισσότερες από 80 χώρες, η Αμερικανίδα υποστηρίζει ότι δεν έχει συναντήσει αλλού τόσο έντονα το φαινόμενο όσο στην πρόσφατη παραμονή της στην Αθήνα. Καλεί τους ακολούθους της να δείξουν κατανόηση και να κοινοποιήσουν το ζήτημα, αποφεύγοντας ρατσιστικά ή απειλητικά σχόλια.

Όπως υπογραμμίζει, σκοπός της ανάρτησής της είναι η αφύπνιση της κοινής γνώμης απέναντι στο φαινόμενο της αστεγίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας.

