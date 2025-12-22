Μια τουρίστρια από την Κίνα γλίτωσε από βέβαιο θάνατο αφού παρασύρθηκε από μεγάλο κύμα πάνω σε βράχους, ενώ πόζαρε για φωτογραφία σε παραθαλάσσιο σημείο της Αιγύπτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μάρσα Ματρούχ, όπου η γυναίκα βρισκόταν σε μια γωνία βράχου φορώντας πορτοκαλί φόρεμα, όταν το κύμα την σήκωσε και την παρέσυρε προς την ανοιχτή θάλασσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιφανειακά από τα γδαρσίματα.

Σε δηλώσεις της στην Daily Mail, η τουρίστρια χαρακτήρισε την εμπειρία «τρομακτική», πρόσθεσε ότι ήταν τυχερή που δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και τόνισε ότι στο μέλλον θα είναι πιο προσεκτική.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι υπέστη πολλαπλές εκδορές και χαρακτήρισε την εμπειρία «πολύ τρομακτική». Πρόσθεσε ότι ήταν τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ότι στο μέλλον θα είναι πιο προσεκτική κατά τα μελλοντικά της ταξίδια.

Η τουρίστρια κατάφερε να επιστρέψει στη στεριά, κρατώντας ένα σχοινί ασφαλείας που υπήρχε στο σημείο.

Η γραφική περιοχή Matrouh Eye είναι δημοφιλής παραθαλάσσια τοποθεσία με θέα στην πόλη Μάρσα Ματρούχ, στην ακτή της Μεσογείου της Αιγύπτου. Το σημείο είναι γνωστό για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα ισχυρά κύματα, που προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν εντυπωσιακές φωτογραφίες αλλά ταυτόχρονα εγκυμονούν κινδύνους για όσους στέκονται κοντά στην ακτογραμμή.

Με πληροφορίες από Daily Mail