Πίσω από τη φαινομενικά ήσυχη ζωή της, η 34χρονη Sidrah Nosheen από το Γουάικ της Αγγλίας ζούσε μια διπλή πραγματικότητα. Ενώ στους γείτονες παρουσιαζόταν ως ευγενική γυναίκα που ασχολούνταν με μικρές δουλειές και μοίραζε σπιτικά φαγητά, στην πραγματικότητα διηύθυνε μια εκτεταμένη επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών από το ίδιο της το σπίτι.

Η Nosheen, που διατηρούσε επιχείρηση προσωρινών τατουάζ με χένα στα περίχωρα του Μπράντφορντ, είχε μετατρέψει το εφεδρικό της υπνοδωμάτιο σε εργαστήριο επεξεργασίας ηρωίνης. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης της National Crime Agency (NCA), οι αρχές εντόπισαν 85 κιλά ηρωίνης, αξίας 8,5 εκατ. λιρών, κρυμμένα μέσα σε δερμάτινα μπουφάν και δέματα με υφάσματα που είχαν εισαχθεί από το Πακιστάν.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η γυναίκα αποτελούσε κεντρικό κρίκο διεθνούς κυκλώματος που μετέφερε ηρωίνη από το Πακιστάν στη Βρετανία, μέσω ενός καλά οργανωμένου δικτύου λαθρεμπορίου. Στο κινητό της βρέθηκαν εκατοντάδες μηνύματα με συνεργό της στο εξωτερικό, ενώ είχε παραλάβει και 250.000 λίρες για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Η «διπλή» ζωή και οι αντιδράσεις των γειτόνων

Οι κάτοικοι της γειτονιάς έμειναν άναυδοι όταν είδαν ένοπλους αστυνομικούς να απομακρύνουν σακούλες με αποδεικτικά στοιχεία από το σπίτι της. «Δεν πιστεύαμε ότι η γυναίκα της διπλανής πόρτας ήταν μπλεγμένη σε κάτι τέτοιο», ανέφερε ένας γείτονας, περιγράφοντας την ως «απλή, καθημερινή γυναίκα».

Αντίθετα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αποκάλυψε ότι η ενοικιάστρια είχε καθυστερήσει επανειλημμένα την πληρωμή του ενοικίου των 750 λιρών τον μήνα, συσσωρεύοντας χρέη σχεδόν 9.000 λιρών. «Μας πλήρωνε πάντα με μετρητά και φερόταν περίεργα», δήλωσε ο αδελφός του ιδιοκτήτη, προσθέτοντας πως «όταν το δικαστήριο διέταξε να πληρώσει άμεσα, τα χρήματα εμφανίστηκαν ξαφνικά – όλα σε μετρητά».

Το διεθνές κύκλωμα και η «πακιστανική διαδρομή»

Η υπόθεση της Nosheen ανέδειξε εκ νέου τον ρόλο του Πακιστάν ως βασικού διαμετακομιστικού κόμβου για την ηρωίνη που προέρχεται κυρίως από το Αφγανιστάν. Όπως εξηγεί ο ειδικός σε οργανωμένο έγκλημα Gary Carroll, η «νότια διαδρομή» μέσω Πακιστάν έχει εξελιχθεί σε «καθιερωμένο αγωγό» διακίνησης προς την Ευρώπη, με στενούς οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ εγκληματικών ομάδων στις πόλεις του Πακιστάν και κοινοτήτων της Βρετανίας όπως το Μπράντφορντ και το Μπέρμιγχαμ.

Η ηρωίνη μεταφέρεται συνήθως μέσω θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων ή αεροπορικού φορτίου, συχνά κρυμμένη σε ρούχα ή εμπορεύματα. Από τα λιμάνια του Σαουθάμπτον, του Λονδίνου και του Φέλιξστοου, τα ναρκωτικά διοχετεύονται σε αστικά κέντρα όπου δραστηριοποιούνται οργανωμένα δίκτυα με πακιστανικές ρίζες.

Η καταδίκη

Μετά από πολύμηνη έρευνα της NCA, η Sidrah Nosheen συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 και καταδικάστηκε σε 21 χρόνια και έξι μήνες κάθειρξη. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται φαινομενικά «κανονικούς» ανθρώπους και κατοικίες για τη διακίνηση ναρκωτικών μεγάλης αξίας.