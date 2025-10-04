Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε 32χρονο αλλοδαπό, χθες το μεσημέρι, στην Αθήνα, ο οποίος είχε στην κατοχή του, αλλά και διακινούσε ηρωίνη.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), επιβεβαιώθηκε η εγκληματική του δράση.

Στην συνέχεια, σε αστυνομική επιχείρηση, που έγινε ο 32χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του σε περιοχή της Αθήνας και ακολούθησε η σύλληψή του, καθώς οι αστυνομικοί ανακάλυψαν αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη άνω των -9,4- κιλών, μεγάλη ποσότητα ουσιών νόθευσης, καθώς και ανάλογο εξοπλισμό.

Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία του, οι Αρχές βρήκαν -μεταξύ άλλων- και κατέσχεσαν:

-9.419,9- γραμμάρια ηρωίνης,

-4.410- γραμμάρια γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης,

-3.700- γραμμάρια καφέ σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλη για την νόθευση ηρωίνης,

-2- θερμοκολλητικά σακούλας, κατάλληλα για τη σφράγιση συσκευασιών,

– ρολό διάφανης μεμβράνης κατάλληλο για την περιτύλιξη συσκευασιών,

– υδραυλική πρέσα, δυναμικότητας πίεσης -19- τόνων, με τα εξαρτήματά της,

-2- μεταλλικές πλάκες και -2- ξύλινα καλούπια,

– μεταλλικό γρύλο και -4- ηλεκτρικούς αναδευτήρες,

-39 φυσίγγια,

– αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα,

– 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 116,60 ευρώ, καθώς και

– κινητό τηλέφωνο.

Ο 32χρονος, με τη δικογραφία, που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδια εισαγγελική Αρχή.