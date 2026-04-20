Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω σε 56χρονο κάτοικο Ρόδου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για αιμομιξία και βιασμό της κόρης του. Η απόφαση εκδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, ύστερα από πολύωρη ακροαματική διαδικασία.

Το ίδιο δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή και στην κόρη του 56χρονου, με την οποία απέκτησαν ένα παιδί. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και αποτροπιασμό στη ροδιακή κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 56χρονος παραδέχθηκε ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με την κόρη του στο παρελθόν. Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της ίδιας, η οποία εκμυστηρεύτηκε όσα βίωνε σε φίλη της. Μετά την καταγγελία, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε βούλευμα στις 5 Φεβρουαρίου 2026, με βάση το οποίο ασκήθηκαν οι σχετικές διώξεις.

Η σύλληψη του 56χρονου πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2025, κατόπιν εντάλματος του ανακριτή Ρόδου. Από τότε, ο κατηγορούμενος παρέμεινε προφυλακισμένος έως τη δίκη του.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις 16 ετών. Όπως είπε, οι γονείς της είχαν χωρίσει και ζούσε με τον πατέρα της στο σπίτι της γιαγιάς της. Η ίδια υποστήριξε πως για τουλάχιστον δώδεκα χρόνια υπέμενε ένα μαρτύριο, καθώς –σύμφωνα με την καταγγελία της– ο πατέρας της τη βίαζε σχεδόν καθημερινά.