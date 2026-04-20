Το πρώτο ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ στο νέο γήπεδο της Έβερτον είχε νικήτρια τη Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να φεύγουν με ένα σπουδαίο διπλό.

Η ομάδα βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση βαθιά στις καθυστερήσεις, όταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-2, χαρίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Η νίκη αυτή δίνει σημαντική ώθηση στη Λίβερπουλ στη μάχη για έξοδο στο επόμενο Champions League, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ομάδας.

Ωστόσο, το στιγμιότυπο που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο το γκολ, αλλά και η αντίδραση του Στίβεν Τζέραρντ. Ο πρώην αρχηγός της ομάδας παρακολουθούσε το παιχνίδι σε κατάστημα μαζί με φίλους και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς τη στιγμή του τέρματος, προσφέροντας μια απολαυστική εικόνα που έγινε γρήγορα viral.

Αξιοσημείωτο είναι πως στο παιχνίδι σκόραρε και ο Μοχάμεντ Σαλάχ, φτάνοντας τα εννέα γκολ απέναντι στην Έβερτον στην Premier League, επίδοση που τον φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τον Τζέραρντ.