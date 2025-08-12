Με τη γνωστοποίηση των υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα», ο Στίβεν Τζέραρντ, προκάλεσε αίσθηση με την αναπάντεχη τοποθέτηση του. Ο εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ και ένας από τους καλύτερους μέσους της γενιάς του, υποστήριξε πως ο πρώην ποδοσφαιριστής και συμπαίκτης του, Μάικλ Όουεν, ήταν καλύτερος από τους Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Εμπαπέ.

«Έπαιξα μαζί του. Ήταν ένας απίστευτος έφηβος. Θα έλεγα ότι ο Μάικλ Όουεν ήταν ο καλύτερος σε αυτήν την ηλικία. Οσο για τον Λαμίν και τον Μπαπέ, είναι δύο εξαιρετικοί παίκτες. Ομως αμφότεροι, εξακολουθούν να αγωνίζονται για να κερδίσουν τη Χρυσή Μπάλα, ενώ ο Οουεν ήδη έχει μία. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε το γεγονός ότι ο Μάικλ ψηφίστηκε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο», δήλωσε ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν τεχνικός.

Ο Όουεν αγωνίστηκε 297 φορές με τη φανέλα των «ρεντς», σκόραρε 158 γκολ και μοίρασε 51 ασίστ. Με τον Τζέραρντ αγωνίστηκαν 229 φορές στην ίδια ενδεκάδα, με τα χρώματα της Λίβερπουλ και της Αγγλίας.

Αναδείχθηκε νικητής της «Χρυσής Μπάλας» το 2001, ενώ με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ πανηγύρισε το Κύπελλο UEFA (σημερινό Europa League) τη σεζόν 2000-01, το UEFA Super Cup το 2001, το Carabao Cup το 2001 και το 2003, το FA Cup του 2001 και το Community Shield τη σεζόν 2001-02.