Η Κίνα προβλέπει την εμφάνιση ενός μέτριου έως ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο τον Μάιο του 2026, προειδοποιώντας για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια θερμοκρασία και στα ενεργειακά συστήματα. Το Εθνικό Κέντρο Κλίματος της χώρας ανακοίνωσε ότι το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ρεκόρ καύσωνα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την επικεφαλής μετεωρολόγο του Κέντρου, Chen Lijuan, για να χαρακτηριστεί ένα φαινόμενο ως «σούπερ Ελ Νίνιο», οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες πρέπει να υπερβούν τους 2,5 βαθμούς Κελσίου — επίπεδο που έχει καταγραφεί μόνο μία φορά από το 1950, κατά το φαινόμενο του 2015-2016. «Αν και είναι πολύ νωρίς για να συμπεράνουμε ότι η Γη θα σημειώσει φέτος ρεκόρ θερμοκρασιών, οι σχετικοί κίνδυνοι αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε η ίδια.

Προβλέψεις από διεθνείς μετεωρολογικούς οργανισμούς

Το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA ανέφερε σε ανάλυσή του στις 9 Απριλίου ότι υπάρχει πιθανότητα 61% να εμφανιστεί Ελ Νίνιο από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2026, με διάρκεια έως το τέλος του έτους. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Καιρικών Προβλέψεων εκτιμά ότι περίπου τα μισά από τα μοντέλα του προβλέπουν θερμοκρασίες επιφάνειας θάλασσας τον Οκτώβριο πάνω από το όριο του «σούπερ» Ελ Νίνιο.

Παρά τις ενδείξεις, οι επιστήμονες καλούν σε προσοχή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας επισημαίνει ότι όλα τα μοντέλα δείχνουν άνοδο των θερμοκρασιών σε επίπεδα Ελ Νίνιο μόνο προς τα τέλη του χειμώνα, ενώ τονίζει πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή πρόβλεψη έντασης ή διάρκειας.

Η αβεβαιότητα των προβλέψεων

Το λεγόμενο «εμπόδιο προβλεψιμότητας της άνοιξης» καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου κατά τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο. Επιστήμονες της NOAA υπενθυμίζουν ότι στο παρελθόν πολλές εαρινές προβλέψεις για Ελ Νίνιο δεν επαληθεύτηκαν. Ο Αυστραλός κλιματολόγος Άνταμ Ρέιντ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η μόνη επιστημονικά ακριβής απάντηση στις 9 Απριλίου 2026 είναι “ίσως”».

Πιθανές επιπτώσεις στην ενέργεια και το κλίμα

Σύμφωνα με Κινέζους κυβερνητικούς επιστήμονες, ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να προκαλέσει ξηρασίες και πλημμύρες, πλήττοντας την υδροηλεκτρική παραγωγή και αυξάνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. «Αυτό θα αύξανε τόσο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και το κόστος της εισαγόμενης ενέργειας, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Wang Yaqi, ανώτερος μηχανικός στο Εθνικό Κέντρο Κλίματος.

Στην Αυστραλία, το ABC News μετέδωσε ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μεταβληθούν από εκτεταμένες πλημμύρες σε ξηρασία, ακραία ζέστη και πυρκαγιές. Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν πως οι θερμικές επιπτώσεις των φαινομένων Ελ Νίνιο εμφανίζονται με καθυστέρηση περίπου ενός έτους, όπως συνέβη με το σούπερ φαινόμενο του 2015-2016 και το Ελ Νίνιο του 2023-2024.