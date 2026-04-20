Μια απίστευτη περιπέτεια με αίσιο τέλος εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4), όταν ηλικιωμένη που μετακινούνταν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ξέχασε την τσάντα της μέσα σε λεωφορείο, στην οποία υπήρχε χρηματικό ποσό ύψους 30.000 ευρώ, καθώς και χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ης ΕΡΤ, η ηλικιωμένη επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της γραμμής 856 και αποβιβάστηκε χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε αφήσει πίσω της την τσάντα. Λίγο αργότερα, επιβάτης εντόπισε την τσάντα στο εσωτερικό του οχήματος και ενημέρωσε άμεσα τον οδηγό, ο οποίος την κράτησε προκειμένου να την παραδώσει στον νόμιμο κάτοχό της.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια μόλις έφτασε στην οικία της και ενημέρωσε αμέσως την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε με τον ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες εντοπισμού της τσάντας.

Τελικά, χάρη στην άμεση αντίδραση των επιβατών και την υπευθυνότητα των εργαζομένων, η τσάντα παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της, ολοκληρώνοντας με αίσιο τέλος μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε διαφορετική εξέλιξη.