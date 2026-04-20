Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού έχει τεθεί η βορειοανατολική Ιαπωνία, καθώς οι επίσημες αρχές προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μιας ακόμη ισχυρότερης σεισμικής δόνησης, μετά τα 7,7 Ρίχτερ που συγκλόνισαν τις ακτές της Ιγουάτε το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) και το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια έκτακτη κοινή συνέντευξη Τύπου, εξέδωσαν ειδική σύσταση που αφορά 182 δήμους, από το Χοκάιντο έως την επαρχία Τσίμπα, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για άμεση εκκένωση.

Η ανησυχία των ειδικών πηγάζει από το γεγονός ότι η πιθανότητα ενός σεισμού μεγέθους 8,0 Ρίχτερ ή και μεγαλύτερου θεωρείται πλέον δέκα φορές υψηλότερη από το συνηθισμένο.

JAPAN EARTHQUAKE CAUGHT ON TAPE READ: https://t.co/iIQegInxnQ WATCH: A TikTok video shared by scottymack55 with CDN Digital shows the impact of the strong magnitude 7.5 earthquake from his house in Misawa City, Japan on Monday afternoon, April 20. | via Rose Mae Tapil,… pic.twitter.com/p1Vk7wtALS — CDN Digital (@cebudailynews) April 20, 2026

Αν και το ποσοστό αυτό παραμένει στατιστικά στο 1%, η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου «σύστασης μετασεισμικής δραστηριότητας» υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς οι μνήμες από την καταστροφή της 11ης Μαρτίου 2011 παραμένουν ζωντανές.

172.000 άνθρωποι

Ήδη, περισσότεροι από 172.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης, ενώ οι τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν συνεχώς μηνύματα προτροπής προς τους κατοίκους να καταφύγουν σε υψηλότερα σημεία, μακριά από τις ακτές.

Στο πεδίο των καταστροφών, ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ προκάλεσε τσουνάμι ύψους 80 εκατοστών στο λιμάνι Κούζι, ενώ μικρότερα κύματα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές του Αομόρι και του Μιγιάγκι.

View this post on Instagram A post shared by Al Arabiya English (@alarabiya_eng)

Παρά την ένταση της δόνησης, η οποία έγινε αισθητή μέχρι το Τόκιο προκαλώντας ταλάντωση των κτιρίων για αρκετά λεπτά, οι αναφορές για τραυματισμούς παραμένουν περιορισμένες και δεν έχουν καταγραφεί ανωμαλίες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επόμενες 48 έως 72 ώρες είναι κρίσιμες, καθώς το ιστορικό της περιοχής δείχνει ότι ισχυροί σεισμοί συχνά λειτουργούν ως προάγγελοι ακόμη μεγαλύτερων γεγονότων.

Η παγκόσμια απειλή ενός σεισμού 9 Ρίχτερ

Ένας σεισμός που αγγίζει ή ξεπερνά το μέγεθος των 9 Ρίχτερ δεν αποτελεί απλώς μια τοπική φυσική καταστροφή, αλλά ένα γεωλογικό φαινόμενο με πλανητικό αντίκτυπο.

Η ενέργεια που απελευθερώνεται σε μια τέτοια περίπτωση είναι τόσο κολοσσιαία που μπορεί να αναδιανείμει τη μάζα του πλανήτη, προκαλώντας μετατόπιση στον άξονα περιστροφής της Γης κατά αρκετά εκατοστά.

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας μετατόπισης είναι η ανεπαίσθητη αλλά υπαρκτή αλλαγή στη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Γη αναγκάζεται να περιστραφεί με διαφορετική ταχύτητα.

Παράλληλα, οι συνέπειες επεκτείνονται σε ολόκληρο τον ωκεανό, καθώς ένα τσουνάμι που γεννιέται από 9 Ρίχτερ ταξιδεύει με την ταχύτητα ενός αεριωθούμενου αεροπλάνου, απειλώντας ακτές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η βιαιότητα της κίνησης των τεκτονικών πλακών μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ανύψωση ή βύθιση ολόκληρων παραθαλάσσιων ζωνών, επανασχεδιάζοντας στην πραγματικότητα τον χάρτη μιας ολόκληρης χώρας μέσα σε λίγα λεπτά.

Το «Δακτυλίδι της Φωτιάς» που κάνει τη Γη να τρέμει

Ο λόγος που η Ιαπωνία βρίσκεται μόνιμα στο επίκεντρο αυτών των κοσμογονικών αλλαγών είναι η θέση της πάνω στο «Δακτυλίδι της Φωτιάς» (Ring of Fire).

Πρόκειται για μια ζώνη σε σχήμα πέταλου στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου σημειώνεται το 90% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας και φιλοξενείται το 75% των ενεργών ηφαιστείων του πλανήτη.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, τέσσερις τεράστιες τεκτονικές πλάκες συγκρούονται και βυθίζονται η μία κάτω από την άλλη, συσσωρεύοντας τρομακτικές πιέσεις στα πετρώματα.

Η Ιαπωνία αποτελεί το σημείο μηδέν αυτής της γεωλογικής διεργασίας.

Όταν η συσσωρευμένη πίεση μεταξύ των πλακών ξεπεράσει το όριο αντοχής τους, η ενέργεια εκτονώνεται βίαια, δημιουργώντας τους σεισμούς-μεγαθήρια που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Αυτή η ασταμάτητη γεωλογική διεργασία είναι που κρατά τον πλανήτη σε διαρκή κίνηση και την Ιαπωνία σε μια διαρκή κατάσταση ετοιμότητας απέναντι στις δυνάμεις της φύσης.

Οι 10 ισχυρότεροι σεισμοί στην ιστορία