Το rave πάρτι που πραγματοποιήθηκε στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι προκάλεσε αντιδράσεις, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να διευκρινίζει ότι η συγκέντρωση αυτή πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Ο κ. Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» το πάρτι «έγινε στο προαύλιο, στα σκαλιά». Στη συνέχεια πρόσθεσε πως οι διοργανωτές «καθάρισαν την περιοχή, αυτό μπορούν να το πουν και οι κάτοικοι. Έγινε η λειτουργία κανονικά το πρωί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει».

Υπογράμμισε πως «μου κάνουν μεγάλη εντύπωση οι αντιδράσεις… Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου, οι διοργανωτές είναι παιδιά της γειτονιάς που κάνουν αυτήν την εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση που αγκαλιάζει συνολικά η γειτονιά και τα μαγαζιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντιδράσεις όπως του Θάνου Πλεύρη, που τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό», δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. «23:00 είχαν σταματήσει όλα, τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται, δημιουργούν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Θα μπορούσε να υπάρχουν άλλα προβλήματα στον συγκεκριμένο χώρο, να υπήρχαν τοξικοεξαρτημένοι στα σκαλιά. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας να γεμίζει με νέους ανθρώπους».

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι πάνε να χαλάσουνε ένα πολύ εορταστικό κλίμα που δημιουργείται στην Αθήνα, που στόχο έχει να αποδώσει τον δημόσιο χώρο στους πολίτες, να επανασυνδέσει την πόλη με τους κατοίκους».

Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποίησε ότι ο ιερέας της εκκλησίας είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο πάρτι, ενώ τον χαρακτήρισε «ζεστό» και «γλυκό» άνθρωπο.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή.

Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς.

Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ.

Υποκρισία και σκοταδισμός.

Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο.

Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;»

Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη… pic.twitter.com/rKA4M0YaMD — Haris Doukas (@h_doukas) December 21, 2025

Τι συνέβη με το rave party

«Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόσκληση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο εκδηλώσεων του City Festival.

Στην πράξη όμως το street πάρτι μετατράπηκε σε rave πάρτι, λαμβάνοντας χώρα λίγα μέτρα πιο πέρα από την αρχική πρόσκληση και συγκεκριμένα στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

Η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο του ναού, ενώ τα φωτορυθμικά φώτιζαν διάφορα σημεία της εκκλησίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε περισσότερο σε ηλεκτρονικό πάρτι παρά σε οργανωμένη πολιτιστική εκδήλωση.

Οι παρευρισκόμενοι, αρκετοί από τους οποίους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, κινούνταν στον ρυθμό της μουσικής, ανέβαιναν τα σκαλιά και απαθανάτιζαν τη σκηνή με τα κινητά τους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από λεζάντες τύπου «Holy Christ», «divine vibes», «blessed party» — όροι που απουσίαζαν πλήρως από το αρχικό νόημα της εκδήλωσης.