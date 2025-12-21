Απρόσμενες εικόνες το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου 2025, με δεκάδες άτομα να συμμετέχουν σε ένα rave πάρτι με φόντο την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

«Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς» ενημέρωνε το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων που έκανε τη σχετική διοργάνωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το street πάρτι είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα.

Στην πράξη όμως το street πάρτι μετατράπηκε σε rave πάρτι, λαμβάνοντας χώρα λίγα μέτρα πιο πέρα από την αρχική πρόσκληση και συγκεκριμένα στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

Η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο του ναού, ενώ τα φωτορυθμικά φώτιζαν διάφορα σημεία της εκκλησίας.

Οι παρευρισκόμενοι κινούνταν στον ρυθμό της μουσικής, ανέβαιναν τα σκαλιά και απαθανάτιζαν τη σκηνή με τα κινητά τους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα social πλημμύρισαν από λεζάντες τύπου «Holy Christ», «divine vibes», «blessed party» ενώ κάποιοι αναρωτήθηκαν ποιος έδωσε την άδεια για τη διεξαγωγή του πάρτι τόσο κοντά σε ιερό χώρο.

Η εκδήλωση, όπως αναφέρθηκε, οργανώθηκε από το ΚΕΜ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο προχώρησε σε σχετικές αναρτήσεις στα social media για να προσελκύσει συμμετοχή.

«Λαμπρινή Street Party το Σάββατο! Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς. Σάββατο 20/12, στις 19:00, Πλατεία Αγίου Ανδρέα Κοντινός σταθμός: Άνω Πατήσια. Η δράση είναι δωρεάν. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης “Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων” / Υποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”, ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».