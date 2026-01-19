Εικόνες που σοκάρουν κατέγραψε σήμερα (19/1/2026) η κάμερα των ΝΕΩΝ στο κέντρο της Αθήνας. Εικόνες πραγματική γροθιά στο στομάχι…

Στα πεζοδρόμια γύρω από τις οδούς Ιάσονος, Λεονάτου στο Μεταξουργείο και στην οδό Ιερόθεου στην Ομόνοια, δεκάδες τοξικοεξαρτημένοι και άστεγοι ζουν, κοιμούνται, κάνουν χρήση. Σε κοινή θέα. Μπροστά σε δημόσια κτίρια. Δίπλα σε καταστήματα.

Πρόχειρες κατασκευές, στρώματα ακόμα και σκηνές στο πεζοδρόμιο, σώματα εξαντλημένα. Εικόνες εξαθλίωσης που δεν συνάδουν με το κέντρο καμίας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας κι όμως, βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας.

Το εμπόριο ναρκωτικών γίνεται απροκάλυπτα. Η χρήση γίνεται δημόσια. Όχι τη νύχτα. Όχι στα κρυφά. Μέρα μεσημέρι. Οι κάτοικοι το ξέρουν. Οι εργαζόμενοι το ζουν. Οι περαστικοί το βλέπουν.

Και όλοι ρωτούν το ίδιο: Πού είναι το κράτος; Πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες; Πού είναι η πολιτεία; Πόσα χρόνια ακόμα η ίδια εικόνα; Πόσες κυβερνήσεις, πόσες «εξαγγελίες» θα περάσουν χωρίς αποτέλεσμα;

Είναι πολιτική το “κάνουμε πως δεν βλέπουμε”; Είναι πολιτισμός να συνηθίζουμε την εξαθλίωση;