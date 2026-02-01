Στο θέμα της στάθμευσης των αυτοκινήτων στην Αθήνα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου.

Όπως είπε «είναι το πιο ακριβό πράγμα αυτή τη στιγμή. Μια θέση πάρκινγκ. Εμείς έχουμε 3 πάρκινγκ στη διάθεσή μας, που είναι η Κλαυθμώνος. Την έχουμε βελτιώσει σημαντικά. Έχουμε αυξήσει και τη χωρητικότητά της. Έχουμε επίσης απέναντι τη Βαρβάκειο Αγορά και ανοίξαμε το μεγαλύτερο πριν περίπου ένα μήνα που είναι η Κοτζιά, 500 θέσεις και θα μπορέσουμε τους επόμενους μήνες να δώσουμε άλλες 200 θέσεις.

Θα δώσουμε το επόμενο διάστημα άλλο ένα πάρκινγκ στον σταθμό Λαρίσης και παλεύουμε να βρούμε και σε άλλη μία περιοχή εκεί γύρω να δώσουμε. Και έχουμε βρει και στη Χαριλάου Τρικούπη, σε περιοχές εκεί κοντά. Θα δώσουμε κι άλλο ένα πάρκινγκ στις δύο περιοχές. Δύο τρεις περιπτώσεις που εξετάζουμε αναλυτικά και νομίζω το επόμενο διάστημα θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις».

Ακόμα ο κ. Δούκας μίλησε για το κυκλοφοριακό και τη Βασιλίσσης Όλγας. ‘Οπως είπε «έξι χρόνια ταλαιπωρίας, μισό χιλιόμετρο, έξι εκατομμύρια. Νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Είναι θέμα λίγων εβδομάδων να αποδοθεί και νομίζω ότι ας περάσουμε πια, ας κάνουμε τις υπερβάσεις μας, ας περάσουμε στην πράξη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κλειστός πια. Θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν υπήρχε μια σκέψη να πεζοδρομηθεί. Είχαν πει ότι για λόγους ασφάλειας αυτός ο δρόμος θα είναι πάντα ανοιχτός. Δεν μπορεί η Αθήνα να κοπεί στη μέση. 20% θα μειωθεί η κίνηση. Υπάρχει ήδη κυκλοφοριακή μελέτη που έχει γίνει στη διάρκεια έξι μηνών».

Στη συνέντευξή του στο Face2Face o Χάρης Δούκας αφήνει αιχμές για τη στρατηγική που ακολουθείται στο ΠΑΣΟΚ, περιγράφει ένα κόμμα «καθηλωμένο» που «μετρά πληγές και ήττες», επιμένοντας ότι «η στρατηγική δεν είναι σωστή» και ότι απαιτείται αλλαγή πορείας. Χωρίς να στοχοποιεί ονομαστικά, σημειώνει ότι «όσοι χάραξαν στρατηγική πρέπει να σκεφτούν διαφορετικό δρόμο».

Παράλληλα σχολιάζει το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» για τις πιάτσες ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, μιλά για γκετοποίηση και «ανάγκη πολιτικού θάρρους», ενώ στη συνέντευξη κάνει αναφορές και στην προσωπική του ζωή, τις συνήθειες και τη διαδρομή του.