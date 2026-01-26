«Η πόλη δεν αλλάζει μόνο με μεγάλα έργα. Αλλάζει με μικρά βήματα που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας»: Με αυτά τα λόγια ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας εγκαινίασε έναν νέο χώρο πρασίνου που δημιουργήθηκε στον Σταθμό Λαρίσης.

Πρόκειται για ένα mini park, σύμφωνα με τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας, σε μία έκταση 424 τ.μ.. To νέο σημείο αστικού πρασίνου σχεδιάστηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και εντάσσεται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη δημιουργία του, επαναχρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προϋπήρχαν, όπως κορμοί δέντρων και βότσαλα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη μεσογειακή βλάστηση. Φυτεύτηκαν 292 θάμνοι και 4 δέντρα – δύο ψευδοπιπεριές και δύο προύνοι -. Παράλληλα, το νέο πάρκο διαθέτει τέσσερα αυτόνομα φωτιστικά led με φωτοβολταϊκά, έξι παγκάκια, δύο κάδους απορριμμάτων, μία βρύση με νερό για τους επισκέπτες, μία ποτίστρα για ζώα συντροφιάς, ένα φυσικό παιχνίδι με κορμούς δέντρων για παιδιά, ένα παιχνίδι με δοκούς ισορροπίας και μία πέργκολα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, το πάρκο αυτό δεν συμβάλλει μόνο στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Αναζωογονεί τον αστικό ιστό, μειώνει την αισθητή θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική ρύπανση στη γειτονιά, ενώ ταυτόχρονα παρέχει έναν ασφαλή χώρο για παιχνίδι και άθληση, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Σημειώνεται πως τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση του πάρκου έχει αναλάβει η ΔΕΗ.

«Δίνουμε ανάσα σε μία περιοχή που το έχει ανάγκη. Με γνώμονα την κυκλική οικονομία, δημιουργούμε νέους χώρους πρασίνου που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης σε μικρούς και μεγάλους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε πως το νέο αυτό πάρκο σε μία πυκνοκατοικημένη γειτονιά έχει ως στόχο και τη βελτίωση του μικροκλίματος ενώ μειώνεται και η θερμική επιβάρυνση. «Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που αλλάζουν την πόλη»