Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλά στο Face2Face και την Κατερίνα Παναγοπούλου, για ένα πολιτικό σύστημα που —όπως λέει— κινδυνεύει να χάσει τον πυρήνα του. Μιλά για Βουλή όπου «η ευγένεια και ο σεβασμός έχουν ποινικοποιηθεί», για πολιτικό λόγο που μετατρέπεται σε περιεχόμενο στα social media, για κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αλλά και για ευρύτερη κρίση της Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα τοποθετείται για το άρθρο 86, για τη λειτουργία της πολιτικής, για την κοινωνία και την τοξικότητα. Aκόμα ανοίγει και το προσωπικό της κεφάλαιο — από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη μέχρι τη μάχη με τον καρκίνο και το μήνυμα αισιοδοξίας που θέλει να στείλει.

Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε είναι υπό έλεγχο ενώ ερωτηθείσα ποια ήταν η πρώτη της σκέψη όταν ενημερώθηκε για αυτό απάντησε: «Κοίταξτε, η πρώτη σκέψη που κάνει κανένας νομίζω είναι: “άμα πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου”; Έτσι, μία μάνα έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι απαραίτητη για τα παιδιά της πάντοτε. Μπορεί να είναι εκατό χρονών και το παιδί να είναι ογδόντα και η μαμά είναι μαμά. Άρα η πρώτη σκέψη είναι πάντα αυτή. Αλλά κοιτάξτε, εγώ είμαι αρκετά φιλοσοφημένη σε όλα αυτά. Δηλαδή, μετά τη δολοφονία του Παύλου, τα έχω πολύ φιλοσοφήσει και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων ότι μπόρεσα να ζήσω, να δω παιδιά, να δω εγγόνια και τα λοιπά και τα λοιπά.

Και εντάξει, αντιμετωπίζεις τα πράγματα με την απόφαση να το πολεμήσεις και η εμπειρία έχει δείξει ότι επειδή ο καρκίνος είναι μια περίεργη αρρώστια, η ψυχολογία σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Άρα, σε όσους με ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει τις δυσκολίες μιας θεραπείας καρκίνου και έχουν πέσει και τους έχει πάρει κάτω βόλτα, ας πάρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, διότι πολεμιέται και πολεμιέται επιτυχώς. Και σήμερα στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, έχουμε εξαιρετικές θεραπείες. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν τσιγκουνεύεται το σύστημα υγείας, ακριβά φάρμακα. Μας τα δίνει τα φάρμακα αυτά το ελληνικό σύστημα υγείας. Μάλιστα, τώρα μας τα φέρνουν και στο σπίτι, όπως λέει ο Άδωνις[…]

Έχουν γίνει άλματα στο σύστημα υγείας. Εγώ επειδή πηγαίνω σε δημόσιο νοσοκομείο, μπορώ να σας το βεβαιώσω. Έχουν γίνει άλματα. Είμαστε στο τέλειο; Όχι. Χρειαζόμαστε ακόμα μία πορεία, αλλά από πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε σήμερα».

Οικογένεια, παιδιά και «πολιτικές οικογένειες»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της ανέφερε:«είμαστε μία οικογένεια. Από την άλλη μεριά είμαστε αυτόνομες προσωπικότητες όλοι. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ο καθένας έχει μια πορεία πίσω του και έχει αποδείξει στη ζωή του τι έχει κάνει, έχει εκλεγεί, πόσες φορές έχει εκλεγεί ή έχει διαχειριστεί την εξουσία, όπως την έχει διαχειριστεί, και μετά μπαίνουμε όλοι κάτω από ένα καλούπι που λέγεται οικογένεια. Ναι, είμαστε οικογένεια, αλλά έχουμε αυτόνομες πορείες και είναι πάρα πολύ μειωτικό να θεωρήσω ότι οποιαδήποτε κουβέντα λέει ένα μέλος της οικογένειας πρέπει να αποδείξει κάτι ή να ακυρώσει κάτι».

Θα είναι ξανά υποψήφια;

Ερωτηθείσα αν θα είναι πάλι υποψήφια είπε: «θα το σκεφτώ. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Το πότε μπαίνεις και το πώς μπαίνεις και πώς βγαίνεις από την κοινοβουλευτική διαδικασία είναι μια πολύ προσωπική απόφαση. Την οποία δεν την έχω λάβει ακόμα. Την οποία παίρνεις πάντοτε σε συνάρτηση με τις ανάγκες της παράταξης και του κόμματός σου»,