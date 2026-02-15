Η Ντόρα Μπακογιάννη, μίλησε στο Face2Face και την Κατερίνα Παναγοπούλου, για ένα πολιτικό σύστημα που —όπως λέει— κινδυνεύει να χάσει τον πυρήνα του. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην Βουλή όπου «η ευγένεια και ο σεβασμός έχουν ποινικοποιηθεί», για πολιτικό λόγο που μετατρέπεται σε περιεχόμενο στα social media, για κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αλλά και για ευρύτερη κρίση της Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα τοποθετήθηκε για το άρθρο 86, για τη λειτουργία της πολιτικής, για την κοινωνία και την τοξικότητα, ενώ άνοιξε και το προσωπικό της κεφάλαιο — από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη μέχρι τη μάχη με τον καρκίνο και το μήνυμα αισιοδοξίας που θέλει να στείλει.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για το τι πιστεύει ότι έχει συμβεί με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Σαμαρά, οι οποίοι ασκούν σφοδρή κριτική αμφότεροι στον νυν πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας.

Αρχικά ανέφερε ότι «Δε νομίζω καταρχήν ότι μπορούμε να βάλουμε και τους δύο στο ίδιο τσουβάλι. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι του Καραμανλή, διαφορετικοί οι λόγοι του Σαμαρά» και πρόσθεσε «νομίζω ότι ο Σαμαράς έχει πραγματικά προσωπικά θέματα πάρα πολύ μεγάλα με τον Μητσοτάκη. Δεν θέλει τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τώρα το γιατί, φωνάξτε τον εδώ πέρα, σας τα πει.

Η δική μου πολιτική εκτίμηση είναι ότι του βγήκε ο Μητσοτάκης πιο δυνατός από ό,τι τον φανταζόταν. Δηλαδή, πίστευε ότι ο Μητσοτάκης θα ήταν του χεριού του και ο Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τρεις, τέσσερις απανωτές εκλογές. Έδωσε στη Νέα Δημοκρατία δύο τετραετίες κυβέρνηση.

Ο κύριος Καραμανλής κάνει τις γενικότερες αναλύσεις του για την εξωτερική πολιτική. Και αυτός δε νομίζω πως ενθουσιάζεται με τον Μητσοτάκη σε προεδρικό επίπεδο. Δεν ξέρω (γιατί). Αλλά εν πάση περιπτώσει, για τον κύριο Καραμανλή δεν πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ποτέ»,

Κληθείσα να σχολιάσει αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη ΝΔ απάντησε. «Δεν το ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είσαι αξιόπιστος σε αυτά που λες. Όταν λες, παραδείγματος χάρη, ότι είναι κακό να διαγράφεις ανθρώπους, είναι χρήσιμο να θυμάσαι τι είχες κάνει εσύ. Όταν λοιπόν έχω διαγράψει ανθρώπους , και ο ένας και ο άλλος, ε εντάξει παιδιά, ας μην κάνουμε τώρα κριτική. Εγώ ήμουν πάντα εναντίον των διαγραφών. Πάντα. Διαχρονικά εναντίον των διαγραφών.

Του κυρίου Σαμαρά ήταν η μόνη διαγραφή, όχι διότι έχω προσωπικά με τον Σαμαρά, αλλά διότι άσκησε κριτική στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική και άφησε να εννοηθούν πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ βαριά. Ξέρετε, μπορεί να ακούσεις πολλά στην πολιτική. Όταν ακούσεις ότι δρας κατά ένα τρόπο ο οποίος οδηγεί σε εθνική μειοδοσία, εντάξει, αυτό ξεπερνάει τα, τα ανεκτά όρια».