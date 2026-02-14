Η Ντόρα Μπακογιάννη, παραχωρεί συνέντευξη στο Face2Face και την Κατερίνα Παναγοπούλου, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί. Μιλά για ένα πολιτικό σύστημα που όπως λέει- κινδυνεύει να χάσει τον πυρήνα του ενώ η τοξικότητα στη Βουλή, ο πολιτικός λόγος των social media, η γνώμη της για την πολιτική, τις ιδεολογίες και την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι κάποια από τα θέματα γύρω από τα οποία περιστρέφεται η συζήτηση.

Στην ερώτηση της Κατερίνας Παναγοπούλου για το πώς νιώθει για τον όρο «κηφήνας» που χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «αυτό που νιώθω είναι ότι έχουμε πιάσει πάτο στη Βουλή των Ελλήνων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η ευγένεια και ο σεβασμός έχουν ποινικοποιηθεί. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε. Οι ύβρεις, η χυδαιότητα, η ανταλλαγή ύβρεων μέσα στη Βουλή. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στη Βουλή. Έχω ζήσει θυελλώδεις συζητήσεις. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα δεν υπάρχει. Σε λέει δολοφόνο, σε λέει παιδεραστή, σε λέει κλέφτη, σε λένε οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα κατάντημα.

Κοιτάξτε, αυτή η λεκτική βία για την οποία έχουμε ευθύνη οι πολιτικοί, μετά μας κάνει εντύπωση γιατί τα παιδιά, λέει, βρίζουν, γιατί τα παιδιά μιλάνε άσχημα κτλ. Όταν αυτό υπάρχει στη Βουλή των Ελλήνων και κανείς δεν αντιδρά κάποια στιγμή να πει “Φτάνει, παιδιά” , αυτό το πράγμα, το οποίο συμβαίνει, είναι κατάντια. Είναι κατάντια της Βουλής. Το κάνουν για το TikTok, το κάνουν για την ατάκα, διότι θα πουλήσει η ατάκα στα social media, “άμα σε, σε βρίσω κτλ. και θα είμαι και μάγκας και θα είμαι και έτσι πολλά βαρύς”, η ζημιά που γίνεται όμως είναι τεράστια.

Εγώ θυμάμαι νεαρή βουλευτής, όταν ήμουν, έμπαινε ο Λεωνίδας Κύρκος στη Βουλή και εμείς σηκωνόμασταν. Εμείς της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ αρνούμαι ειλικρινά σας λέω, κυρία Παναγοπούλου, αρνούμαι, αρνούμαι να μπω σε αυτόν τον ανταγωνισμό χυδαιότητας. Θεωρώ ότι θα φτύνουμε τα μούτρα μας κάποια στιγμή. Και για να μην πω ότι τα φτύνουμε ήδη, δηλαδή».

Τι λέει για Ζωή Κωνσταντοπούλου και την επιλεκτική ευαισθησία

Ακόμα αναφέρεται στη Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι: «Δεν θα της απαντήσω ποτέ, διότι δεν είμαι διατεθειμένη να μπω σε αυτόν τον ανταγωνισμό χυδαιότητας. Και επειδή έχω φτάσει και σε μια ηλικία, είμαι εβδομήντα χρονών, δεν έχω καμία διάθεση να γίνω κάτι που δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω σκοπό να ψάξω το λεξιλόγιο, το οποίο ποτέ δε χρησιμοποίησα, και να το μάθω σήμερα».

Για το αν υπάρχει μία επιλεκτική ευαισθησία και τι θα είχε γίνει αν ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε πεί σε μία γυναίκα βουλευτή όσα του είπε η Πέτη Πέρκα σχετικά με τα μαλλιά του («Από τότε που βάλατε καινούργια μαλλιά πήραν τα μυαλά σας αέρα») η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε: «Μα το ίδιο πράγμα έγινε όταν είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα να μην σκίσει το καλσόν της. Αυτά δε λέγονται ρε παιδιά. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλεις να παίξεις στα social media. Πες μια έξυπνη ατάκα, αν μπορείς. Πες κάτι έξυπνο, πες κάτι αστείο. Έχε λίγο χιούμορ, που δε βλάπτει να βρεθεί και λίγο χιούμορ σε αυτή τη Βουλή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάνε κάτι τέτοιο. Το να φθάνεις και να υβρίζεις καπηλικότατα[…] Μα φυσικά υπάρχει φαρισαϊσμός, υποκρισία υπάρχει. Τα πάντα υπάρχουν».

Ακόμα η κα. Μπακογιάννη αναφέρεται στις προσωπικές της απώλειες και τη μάχη με τον καρκίνο στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

