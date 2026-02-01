Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του το «Face 2 Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τις αλλαγές που αναμένονται στο κέντρο της Αθήνας, όπως αυτές για το κυκλοφοριακό, το ζήτημα της στάθευμεσης αλλά και τις πιάτσες ναρκωτικά,

Δούκας: Έρχονται 200 νέες θέσεις και πάρκινγκ

Όπως είπε «είναι το πιο ακριβό πράγμα αυτή τη στιγμή. Μια θέση πάρκινγκ. Εμείς έχουμε 3 πάρκινγκ στη διάθεσή μας, που είναι η Κλαυθμώνος. Την έχουμε βελτιώσει σημαντικά. Έχουμε αυξήσει και τη χωρητικότητά της. Έχουμε επίσης απέναντι τη Βαρβάκειο Αγορά και ανοίξαμε το μεγαλύτερο πριν περίπου ένα μήνα που είναι η Κοτζιά, 500 θέσεις και θα μπορέσουμε τους επόμενους μήνες να δώσουμε άλλες 200 θέσεις.»

Θα δώσουμε το επόμενο διάστημα άλλο ένα πάρκινγκ στον σταθμό Λαρίσης και παλεύουμε να βρούμε και σε άλλη μία περιοχή εκεί γύρω να δώσουμε. Και έχουμε βρει και στη Χαριλάου Τρικούπη, σε περιοχές εκεί κοντά. Θα δώσουμε κι άλλο ένα πάρκινγκ στις δύο περιοχές. Δύο τρεις περιπτώσεις που εξετάζουμε αναλυτικά και νομίζω το επόμενο διάστημα θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις».

Ακόμα ο κ. Δούκας μίλησε για το κυκλοφοριακό και τη Βασιλίσσης Όλγας. ‘Οπως είπε «έξι χρόνια ταλαιπωρίας, μισό χιλιόμετρο, έξι εκατομμύρια. Νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Είναι θέμα λίγων εβδομάδων να αποδοθεί και νομίζω ότι ας περάσουμε πια, ας κάνουμε τις υπερβάσεις μας, ας περάσουμε στην πράξη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κλειστός πια. Θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν υπήρχε μια σκέψη να πεζοδρομηθεί. Είχαν πει ότι για λόγους ασφάλειας αυτός ο δρόμος θα είναι πάντα ανοιχτός. Δεν μπορεί η Αθήνα να κοπεί στη μέση. 20% θα μειωθεί η κίνηση. Υπάρχει ήδη κυκλοφοριακή μελέτη που έχει γίνει στη διάρκεια έξι μηνών».

Κυκλοφοριακό – Βασιλίσσης Όλγας

Πιάτσες ναρκωτικών – Κέντρο Αθήνας

«Έχω πάει πολλές φορές και στην Ιερόθεου και στην Ιάσονος και σε άλλες περιοχές οι οποίες έχουν γκετοποίηση. Τώρα έχει βελτιωθεί σχετικά η κατάσταση στην Ιερόθεου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έγινε μεταφορά 50 ανθρώπων που είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη έχρηζαν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.»

«Το 70% είναι αλλοδαποί χωρίς τα βασικά έγγραφα, ούτε καν ταυτότητες και είναι και οι περιπατητικοί και πάρα πολλές φορές είναι επικίνδυνοι. Οφείλω να το πω αυτό διότι έχει αλλάξει τα ναρκωτικά πια, είναι και αυτοσχέδια.

Όπως η Σίσα και όχι μόνο. Και τους κάνει αρκετά επιθετικούς όταν θέλουν. Θέλουμε να δώσουμε ανάσα στην πόλη, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια αξιοπρέπεια. Να σπάσουν οι πιάτσες, να φύγουν οι ναρκέμποροι, αν και μπορεί και να μην γκετοποιούνται δρόμοι.

Γι αυτό και έχουμε πάρει όσες πρωτοβουλίες μπορούσαμε και διυπουργική φτιάχτηκε και γι αυτό βλέπουμε πολύ μικρά βήματα. Χρειάζεται περισσότερο πολιτικό θάρρος.» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

