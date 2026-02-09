«Τι έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος…», σχολίασε η συγγραφές Σώτη Τριανταφύλλου αναφερόμενη στον Αρκά, μιλώντας στη διαδικτυακή εκμπομπή των «ΝΕΩΝ» Face2Face με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Μπήκα – δεν θυμάμαι για ποιο λόγο – στο λήμμα του στην Βικιπαίδεια, όπου γράφουν ότι έχει υπάρξει κοντά στην Αριστερά, αλλά τώρα θεωρείται εκπρόσωπος της νέας Δεξιάς. What? Τι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν έχουν ζωή και μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα της πλάκας και δημιουργούν κατάσταση γύρω από τη βιογραφία ενός ανθρώπου».

Η κα Τριανταφύλλου συνέχισε τονίζοντας ότι «το να αισθάνεσαι έτσι για κάποιον ο οποίος είναι τόσο ταλαντούχος, σημαίνει ότι τον φθονείς, ότι είσαι γενικά φανατικό άτομο, άρα δυστυχισμένος».

Διαβάστε ακόμη: