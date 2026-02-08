Με σκληρή κριτική προς την Αριστερά εμφανίστηκε η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου στη διαδικτυακή εκπομπή Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου.

Αναφερόμενη στο νέο βιβλίο της «Φασισμός, η ιστορία μιας ιδεολογίας», τόνισε ότι «προσπαθεί να εξετάσει το φαινόμενο του φασισμού στη διαχρονικότητά του με νηφάλιο τρόπο. Δεν είναι ένα βιβλίο με κατάρες ούτε κατά του φασισμού αυτού καθεαυτού, ούτε όσων θεωρούν τον εαυτό τους αντιφασίστα και είναι φασίστες οι ίδιοι».

«Ο αυταρχισμός της Αριστεράς είναι σύμφυτο στην ιδεολογία. Δεν υπάρχει Αριστερά χωρίς αυταρχισμό», εξήγησε στη συνέχεια ενώ υπογράμμισε πως «η Αριστερά θέλει να φιμώσει τους μη αριστερούς. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που μοιράζεται με τον φασισμό».

Μάλιστα, όπως σημείωσε, «ο φασισμός ως ιστορικό κίνημα έχει πολλά περισσότερα κοινά με την Αριστερά παρά με τη φιλελεύθερη δεξιά».

