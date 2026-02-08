Η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου στη διαδικτυακή εκπομπή Face2Face και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, μίλησε μεταξύ άλλων για τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό τόνισε ότι «υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν που μεγάλωσαν μέσα στις καταλήψεις των σχολείων ή των πανεπιστημίων. Κάπως έτσι έχουν φτιαχτεί οι πολιτικοί στην Ελλάδα. (…) Μεγάλωσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δεν ξέρει να κάνει και τίποτα άλλο». Η κα Τριανταφύλλου εξήγησε ότι «η πολιτεία του ως πρωθυπουργός ήταν αρνητική για την Ελλάδα, κυρίως γιατί δίχασε περισσότερο τους ήδη διχασμένους Έλληνες». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «οι κυβερνήσεις ήταν ανίκανες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν γεωπολιτική, δεν ήξεραν τίποτα».

Σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και την κίνηση να «κατέβει» στην πολιτική, η κα Τριανταφύλλου σχολίασε τις απόψεις της τονίζοντας ότι «είναι λίγο αμφιλεγόμενες». Επεσήμανε ότι «το να θέλεις να ασκήσεις πολιτική είναι δικαίωμα, αλλά δεν σε υποχρεώνει κανείς να ασκήσεις πολιτική, ιδιαίτερα άμα είσαι άσχετος».

