Με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο για την Αριστερά, την πολιτική ορθότητα, την κατάσταση της Δύσης αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνεται η πολιτική στην Ελλάδα, η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή Face2Face και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει Αριστερά χωρίς αυταρχισμό», χαρακτηρίζει την διακυβέρνηση της Αριστεράς ως «ανίκανη» και μιλά για κοινωνίες που έχουν μάθει «στην αυτοαπέχθεια». Παράλληλα, ασκεί κριτική στην πολιτική ορθότητα, στις ΜΚΟ και σε αυτό που περιγράφει ως πολιτισμική αδυναμία της Δύσης να προστατεύσει τον εαυτό της, ενώ τοποθετείται και για την πολιτική κουλτούρα, τους «ερασιτέχνες» πολιτικούς και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Επίσης μιλά για τη Μαρία Καρυστιανού αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα που «δίχασε τους Έλληνες».

Για την Αριστερά

«Το βιβλίο προσπαθεί να εξετάσει το φαινόμενο του φασισμού στη διαχρονικότητά του με νηφάλιο τρόπο. Δεν είναι ένα βιβλίο με κατάρες ούτε κατά του φασισμού αυτού καθεαυτού, ούτε όσων θεωρούν τον εαυτό τους αντιφασίστα και είναι φασίστες οι ίδιοι».

«Ο αυταρχισμός της Αριστεράς είναι σύμφυτο στην ιδεολογία. Δεν υπάρχει Αριστερά χωρίς αυταρχισμό».

«Η Αριστερά θέλει να φιμώσει τους μη αριστερούς. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που μοιράζεται με τον φασισμό».

«Ο φασισμός ως ιστορικό κίνημα έχει πολλά περισσότερα κοινά με την Αριστερά παρά με τη φιλελεύθερη δεξιά».

Για Αλέξη Τσίπρα

«Υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν που μεγάλωσαν μέσα στις καταλήψεις των σχολείων ή των πανεπιστημίων. Κάπως έτσι έχουν φτιαχτεί οι πολιτικοί στην Ελλάδα».

«Μεγάλωσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δεν ξέρει να κάνει και τίποτα άλλο».

«Η πολιτεία του ως πρωθυπουργός ήταν αρνητική για την Ελλάδα κυρίως γιατί δίχασε περισσότερο τους ήδη διχασμένους Έλληνες».

«Οι κυβερνήσεις ήταν ανίκανες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν γεωπολιτική, δεν ήξεραν τίποτα».

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες πολιτικοί

«Οι περισσότεροι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι σε κάποιο βαθμό».

«Δεν πρέπει να ζητάμε από τους πολιτικούς να είναι άγιοι. Πρέπει να ζητάμε να μπορούν να κάνουν μια δουλειά».

«Το να εξιδανικεύουμε τους ερασιτέχνες και να απαξιώνουμε τους επαγγελματίες πολιτικούς μας οδηγεί σε αδιέξοδο».

«Η πολιτική είναι επάγγελμα και πρέπει να είναι επάγγελμα».

Για Μαρία Καρυστιάνου

«Έχει εκφράσει κάποιες απόψεις λίγο αμφιλεγόμενες».

«Το να θέλεις να ασκήσεις πολιτική είναι δικαίωμα, αλλά δεν σε υποχρεώνει κανείς να ασκήσεις πολιτική, ιδιαίτερα άμα είσαι άσχετος».

Η πολιτική ορθότητα και οι «Snowflake» γενιές

«Όλο αυτό το κίνημα ξεκίνησε από τη δεκαετία του ’70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε τερατώδεις διαστάσεις».

«Ιδιαίτερα μέσα στον ακαδημαϊκό κόσμο, όπου τα πανεπιστήμια έγιναν φυτώρια μιας ιδεολογίας που δεν έχει καμία σχέση με τον εξωτερικό κόσμο».

«Δεν μπορείς να πεις γυναίκα. Πρέπει να πεις θηλυκό ον».

«Έτσι διαμορφώνονται γενιές, οι λεγόμενες snowflake που λιώνουν με την πρώτη αχτίδα του ήλιου».

«Όλα αυτά έχουν γίνει μια καρικατούρα».

Ιδεολογική τύφλωση και Δύση

«Σίγουρα υπάρχει ιδεολογική τύφλωση. Η ιδεολογία δεν αφήνει τους ανθρώπους να δουν καθαρά τι συμβαίνει».

«Το σύνθημα “ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου” το έχουμε εφαρμόσει όλοι μας, αλλά είναι λάθος».

«Από την πλευρά της Αριστεράς έχουμε μια σειρά από γκάφες και αντιφάσεις».

Ελευθερία λόγου και ΜΚΟ

«Υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες επιβουλεύονται πραγματικά την ελευθερία του λόγου, που είναι κάτι πολύτιμο».

«Σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργηθεί κοινότητες στο εσωτερικό που είναι ξέχωρες από τον κοινωνικό κορμό και τον νομικό πολιτισμό».

«Έχουμε μάθει στην αυτοαπέχθεια. Είμαστε οι χειρότεροι εχθροί του εαυτού μας».

Για την κοινωνική βία και τα Εξάρχεια

«Πηγαίνω αμέριμνη».

«Δεν πρέπει να δίνουμε τόση σημασία στην κατακραυγή που υπάρχει από ορισμένες ομάδες. Εκτός αν τίθεται ζήτημα απειλής της ζωής».

«Δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Οι άνθρωποι κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι το σωστό».