Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν καλεσμένος την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στην εκπομπή “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου, όπου μίλησε για τις πολιτικές του σχέσεις και το κλίμα στη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος τον ρώτησε με ποιον πολιτικό αρχηγό θα επέλεγε να περάσει χρόνο εκτός πολιτικής, όπως σε μια βόλτα ή ένα ποτό, και με ποιον όχι.

Απαντώντας, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι δεν θα επέλεγε ποτέ να συναναστραφεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως δήλωσε, «θεωρώ ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μέσα της πηγαίο μίσος. Θεωρώ ότι η ίδια και παράγει και θρέφεται από το μίσος και νομίζω ότι όχι μόνο εγώ, ίσως και άνθρωποι από το δικό της χώρο, το χώρο της Αριστεράς, δε θα μπορούσαν να πάνε να κάνουν μια ανθρώπινη συζήτηση».

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι αυτή η στάση δηλητηριάζει τον πολιτικό διάλογο και επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στη Βουλή. «Το μίσος πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Μπορούμε να διαφωνούμε όσο έντονα θέλουμε, αλλά όχι με συνθήκες τοξικότητας και χυδαιότητας», τόνισε.

Στην ίδια ερώτηση, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι θα τον ενδιέφερε να συζητήσει με τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο είχε συναντήσει και στην Κύθνο το καλοκαίρι. Όπως είπε, «ο κύριος Βαρουφάκης έχει απόψεις που, αν και διαφωνώ, παρουσιάζουν ενδιαφέρον από ακαδημαϊκής και θεωρητικής πλευράς».

Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση με επιχειρήματα μεταξύ διαφορετικών πολιτικών χώρων συμβάλλει στη δημοκρατία και στον πολιτικό διάλογο.

Οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή

Αναφερόμενος στις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις, ο κ. Κυρανάκης παραδέχθηκε ότι κάποιες φορές οι διαφωνίες συνεχίζονται και εκτός της αίθουσας. Ως παράδειγμα ανέφερε την πρόσφατη κόντρα του με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη για ζητήματα τηλεδιοίκησης στα τρένα.

«Μιλάμε, διαφωνούμε, κάποιες φορές εντείνεται το ύφος», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για προσωπικές αντιπαραθέσεις αλλά για πολιτικές διαφορές.

Η «νέα γενιά» πολιτικού πολιτισμού

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλοί αξιοπρεπείς συνάδελφοι από όλα τα κόμματα, όπως οι Δημήτρης Μάντζος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, οι οποίοι, όπως είπε, «ξέρουν τι θα πει πολιτισμός και όρια».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η νέα γενιά πολιτικών επιδιώκει να αφήσει πίσω την τοξικότητα των προηγούμενων ετών και να θέσει «μια κόκκινη γραμμή στην μπαχαλοποίηση» του δημόσιου διαλόγου.