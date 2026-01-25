Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για τη διαδρομή του από την εργασία στο λιανεμπόριο έως την πολιτική, στην εκπομπή “Face 2 Face” με τη Κατερίνα Παναγοπούλου, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα πρώτα του όνειρα και τα βήματα που τον οδήγησαν στη δημόσια ζωή «Τριάντα οχτώ χρονών, πολύ νέος σε ηλικία, παιδί μονογονεϊκής οικογένειας. Τι ονειρευόταν ο μικρός Κωνσταντίνος για το μέλλον; Τι ήθελε να γίνει καταρχάς;» είπε. Απαντώντας, ο Υπουργός περιέγραψε τις παιδικές του φιλοδοξίες και ανέφερε ότι πέρασε από διάφορες φάσεις, θέλοντας κατά καιρούς να γίνει αρχιτέκτονας ή δικηγόρος, ενώ τελικά επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της πολιτικής.

«Πέρασα διάφορες φάσεις αναλόγως την ηλικία. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να γίνω δικηγόρος. που μπήκα στη νομική, αλλά τελικά δεν δικηγόρησα… Κατέληξα, εν πάση περιπτώσει, να μην αντισταθώ στο μικρόβιο που λέγεται πολιτική και να μπω ενεργά από πολύ μικρή ηλικία», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος και στην περίοδο 2005-2006, όταν ολοκλήρωνε τις σπουδές του.

Ο Κυρανάκης σημείωσε ότι εξελέγη βουλευτής στα 32 του χρόνια, ενώ ήδη από τα 29 του ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε τη σημασία της επαγγελματικής εμπειρίας πριν από την πολιτική, λέγοντας: «Μπαίνοντας στην πολιτική, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένσημα στην πλάτη σου».

Αναφερόμενος στην πρώτη του εργασία, αποκάλυψε ότι δούλεψε σε κατάστημα ρούχων, εξυπηρετώντας πελάτες. Όπως είπε, η εμπειρία αυτή του δίδαξε υπομονή και σεβασμό για τους ανθρώπους του λιανεμπορίου. «Εξυπηρετούσα πελάτες σε ένα κατάστημα του λιανεμπορίου, με ότι αυτό σημαίνει για την υπομονή και την ψυχραιμία που πρέπει να έχεις. Αισθάνομαι απόλυτο σεβασμό κάθε φορά που πηγαίνω εγώ σαν πελάτης σήμερα για τα παιδιά που δουλεύουν πολλές ώρες σε αυτά καταστήματα και πρέπει να είναι ευγενικοί και με το χαμόγελο με κάθε απαιτητικό πελάτη» προσέθεσε.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το digital marketing, δημιουργώντας καμπάνιες και ιστοσελίδες, πριν στραφεί οριστικά στην πολιτική. Όπως υπογράμμισε, το ουσιαστικότερο στοιχείο για κάθε επαγγελματία είναι να παραμένει δημιουργικός και ανεξάρτητος, ανεξαρτήτως της πολιτικής του πορείας.

Ακόμα δήλωσε «θεωρώ ότι ακόμα και αν τελειώσει η πολιτική για μένα μια μέρα, το να μπορείς να αισθάνεσαι δημιουργικός στη δουλειά σου είναι το πιο σημαντικό. Και να αισθάνεσαι ότι πατάς στα πόδια σου επαγγελματικά, είναι κάτι το οποίο σου δίνει ανεξαρτησία».