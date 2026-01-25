Η βασική προτεραιότητα είναι η εγκατάσταση πολλαπλών δικλείδων ασφαλείας για τη μείωση των ανθρώπινων λαθών στις σιδηροδρομικές μεταφορές μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η τηλεδιοίκηση στις ελληνικές σιδηροδρομικές γραμμές έχει αυξηθεί από 1% το 2019 σε 80% σήμερα και αναμένεται να φτάσει 100% το καλοκαίρι του 2026 στην κεντρική γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη.

Θα εγκατασταθεί σύστημα ETS αυτόματης πέδησης και ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και θα επιτρέπει την παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο από πολίτες και κέντρο ελέγχου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε στο “Face 2 Face” και στην Κατερίνα Παναγοπούλου για την ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα, μετά την τραγωδία στα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι το βασικό μέλημα είναι η εγκατάσταση πολλαπλών δικλείδων ασφαλείας για να μειωθούν τα ανθρώπινα λάθη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νύχτα του δυστυχήματος χαρακτηρίστηκε από τουλάχιστον επτά ταυτόχρονα ανθρώπινα λάθη, ενώ δύο ώρες πριν είχε αποφευχθεί παρόμοιο συμβάν χάρη σε μια ήδη υπάρχουσα δικλείδα ελέγχου από τον μηχανοδηγό.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι από το 2019 η τηλεδιοίκηση στις ελληνικές σιδηροδρομικές γραμμές ήταν μόλις στο 1%, ενώ σήμερα έχει φτάσει στο 80% και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο 100% το καλοκαίρι του 2026 στην κεντρική διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί σύστημα ETS αυτόματης πέδησης τρένων και ακριβούς γεωεντοπισμού, που χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και θα επιτρέπει παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο από πολίτες και κέντρο ελέγχου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη νέα νομοθεσία που αίρει τη μονιμότητα στον ΟΣΕ, δίνοντας τη δυνατότητα απολύσεων σε περίπτωση επικίνδυνων λαθών. Μέχρι στιγμής, απομακρύνθηκαν λιγότερα από πέντε άτομα, κυρίως για παραβιάσεις πρωτοκόλλου ή χρήση ναρκωτικών, ενώ το προσωπικό περνά πλέον ψυχομετρικά τεστ και εκπαίδευση με προσομοιωτές για την αξιολόγηση αντανακλαστικών και διαχείρισης κρίσεων.

Ο Κυρανάκης τόνισε ότι οι αλλαγές στο σύστημα μεταφορών συνοδεύονται από επένδυση σε νέα τρένα και υποδομές, καθώς και από σχέδιο για κανονισμό κίνησης βαρέων οχημάτων στην Αθήνα, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης και την ομαλότερη τροφοδοσία της πόλης.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία, τονίζοντας ότι μπήκε στην πολιτική από νεαρή ηλικία, έχοντας ήδη εμπειρία σε ρόλο εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας από τα 29 του χρόνια, και διατηρεί κεντρικό στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των μεταφορών στην Ελλάδα.

Η τηλεδιοίκηση και τα νέα συστήματα ασφαλείας

Αναφερόμενος στην τηλεδιοίκηση, ο Αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε ότι το 2019 το σύστημα κάλυπτε μόλις το 1% των γραμμών, ενώ σήμερα φτάνει το 80%. Μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όπως είπε, θα έχει επεκταθεί στο 100% της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Με την πλήρη εφαρμογή της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης, οι σταθμάρχες δεν θα έχουν πλέον τον πρώτο λόγο στην κυκλοφορία, καθώς αυτή θα καθορίζεται από την αυτόματη χάραξη πορείας.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι το σύστημα ERTMS, που αποτελεί ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, βρίσκεται κάτω από 20% σε επίπεδο Ευρώπης. «Όποιος ισχυρίζεται ότι χωρίς τηλεδιοίκηση τα τρένα δεν είναι ασφαλή, θα έπρεπε να ζητήσει να σταματήσει η κυκλοφορία στο 80% του ευρωπαϊκού δικτύου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έως το 2026 η Ελλάδα θα διαθέτει πλήρη τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, ενώ σχεδιάζεται η επέκταση του δικτύου προς την Πελοπόννησο και την Πάτρα. Επίσης, προανήγγειλε την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος ακριβούς γεωεντοπισμού, που χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με ακρίβεια λίγων εκατοστών, το οποίο θα επιτρέπει την παρακολούθηση των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο.

Απολύσεις και αξιολόγηση προσωπικού στον ΟΣΕ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε και στον νέο νόμο που επιτρέπει απολύσεις στον ΟΣΕ, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός είναι πλέον ο πρώτος δημόσιος φορέας όπου αίρεται η μονιμότητα. «Για επικίνδυνα λάθη υπάρχει απομάκρυνση από τον ΟΣΕ», τόνισε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει λιγότερες από πέντε απολύσεις, μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις υπαλλήλων που βρέθηκαν θετικοί σε χρήση ναρκωτικών ή απουσίαζαν από τη θέση τους.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, η αυστηρότητα και η συνεχής εκπαίδευση αποτελούν προϋπόθεση για την ασφάλεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο ΟΣΕ συνεργάζεται πλέον με το ΓΕΕΘΑ για την εφαρμογή ψυχομετρικών εξετάσεων και εκπαιδεύσεων τύπου στρατού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και την ψυχική ετοιμότητα για τη διαχείριση ανθρώπινων ζωών.

Οι κατηγορίες περί συγκάλυψης

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί συγκάλυψης της τραγωδίας στα Τέμπη, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι η δική του προτεραιότητα είναι να «φτιάξει τα τρένα» και όχι να εμπλακεί σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις. «Πέρυσι ο κόσμος ζήτησε δύο πράγματα: δικαιοσύνη και έναν ασφαλή σιδηρόδρομο», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται σε τρία επίπεδα – νέες υποδομές, νέα τρένα και νέους σταθμούς.

Τόνισε ακόμη ότι η φημολογία περί συγκάλυψης ενισχύθηκε από ελλείψεις πληροφόρησης και καθυστερήσεις στη δικαστική διερεύνηση. «Δεν είναι δουλειά ενός πολιτικού να βγάζει επιστημονικά συμπεράσματα, αλλά να επικοινωνεί υπεύθυνα τις απαντήσεις όταν υπάρχουν», σημείωσε.

«Η δουλειά μου είναι να φτιάξω τα τρένα»

Σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση έχει ευθύνη που μεγάλο μέρος της κοινωνίας πιστεύει πως υπήρξε συγκάλυψη, ο υπουργός απάντησε ότι δεν αρνείται πιθανά λάθη, αλλά επιμένει στη νηφαλιότητα και στην ουσία. «Δεν θα κινηθώ με βάση το τι κάνει γκελ. Η δουλειά μου είναι να φτιάξω τα τρένα», κατέληξε.

Η κυκλοφορία στην Αθήνα και το ενδεχόμενο περιορισμού των φορτηγών

Η συζήτηση επεκτάθηκε στο ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πρωτεύουσα. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο, ανάμεσά τους και την πιθανή απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί στην Εθνική Οδό, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση.

Ο κ. Κυρανάκης απάντησε ότι η απαγόρευση αποτελεί «μια πρόταση στο τραπέζι», μία από τις πολλές που εξετάζονται, καθώς οι κάτοικοι της Αθήνας «βασανίζονται καθημερινά» από την κίνηση. Όπως σημείωσε, η πόλη δεν έχει σχεδιαστεί για τον σημερινό πληθυσμό και την πυκνότητα των οχημάτων.

Αναφερόμενος στα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει το υπουργείο, ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι η Αθήνα κατατάσσεται στη 14η θέση μεταξύ 29 ευρωπαϊκών πόλεων ως προς την αναλογία πληθυσμού και οδικού δικτύου. Παρά ταύτα, η κυκλοφοριακή πίεση παραμένει δυσανάλογα υψηλή, γεγονός που αποδίδεται σε δύο εξωτερικούς παράγοντες: τον αυξημένο τουρισμό και τον μεγάλο όγκο εμπορευματικών μεταφορών εντός του αστικού ιστού.

«Ο Κηφισός είχε σχεδιαστεί ως περιφερειακή εθνική οδός και όχι ως τμήμα της αστικής κινητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η υπερφόρτωση από φορτηγά επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία.

Συντονισμός υπουργείων και επόμενα βήματα

Για την εφαρμογή ενός πιθανού περιορισμού στην κυκλοφορία των φορτηγών, ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι απαιτούνται αλλαγές στην τροφοδοσία και συντονισμός με άλλα υπουργεία. Όπως είπε, βρίσκεται σε διαβούλευση με τα υπουργεία Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Εργασίας, ώστε να επανεξεταστούν τα ωράρια των εμπορευματικών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα δρομολόγια πλοίων που επιβαρύνουν τον Κηφισό.

«Την εβδομάδα που έρχεται έχουμε σημαντικές συναντήσεις με τον κλάδο των οδηγών φορτηγών, τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο», σημείωσε, εξηγώντας ότι στόχος είναι η βασική τροφοδοσία να πραγματοποιείται τις νυχτερινές ώρες, πριν από τις 7:00 το πρωί.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο με τη χρήση drones, η επιβάρυνση του Κηφισού από τα φορτηγά φτάνει το 20%, ποσοστό που, όπως είπε, «επιδεινώνει σοβαρά το κυκλοφοριακό πρόβλημα».

«Ήταν λάθος – Ζήτησα συγγνώμη»

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, ο κ. Κυρανάκης παραδέχθηκε ότι η φράση του στη Βουλή ήταν λανθασμένη. «Έχετε απόλυτο δίκιο», δήλωσε, εξηγώντας πως έχει μάθει να αναγνωρίζει τα λάθη του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Τόνισε ότι η τοποθέτησή του υπήρξε προσβλητική όχι μόνο προς την ίδια, αλλά και προς κάθε γυναίκα που προσπαθεί να καθιερωθεί επαγγελματικά και να ανατρέψει στερεότυπα. Όπως είπε, το περιστατικό αυτό επισκίασε την ουσία της συζήτησης στη Βουλή, η οποία αφορούσε τη σύγκριση δύο συμφωνιών για τον σιδηρόδρομο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η συμφωνία που είχε υπογραφεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε μεταχειρισμένα τρένα τριάντα ετών, ενώ η νέα συμφωνία που υπέγραψε η σημερινή κυβέρνηση προβλέπει την προμήθεια 23 καινούργιων τρένων, με επένδυση των Ιταλών στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Για τα δικαιώματα των γυναικών και την «υποκρισία»

Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «υποκρισία της Αριστεράς». Όπως σημείωσε, παρατηρείται επιλεκτικότητα ανάλογα με τη χώρα όπου σημειώνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανέφερε ως παραδείγματα την Κούβα και τη Βόρεια Κορέα, όπου –όπως υποστήριξε– υπάρχει αντίστοιχη καταδίκη νεώ δεν γίνεται το ίδιο στην περίπτωση του Ιράν. Επισήμανε ότι στο Ιράν επικρατεί απόλυτη καταπίεση των γυναικών και της ανθρώπινης ύπαρξης, επισημαίνοντας την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων γενεών ώστε να κατανοούν βαθύτερα τέτοια ζητήματα.

«Τα στερεότυπα ανατρέπονται στην πράξη»

Αναφερόμενος στον δημόσιο διάλογο για τον σεξισμό, ο αναπληρωτής υπουργός παραδέχθηκε ότι συχνά γίνεται υπερβολική χρήση του όρου. Υπογράμμισε πως η υπερβολική θυματοποίηση μπορεί να ενισχύσει τα στερεότυπα αντί να τα καταρρίψει.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι τα στερεότυπα πρέπει να ανατρέπονται μέσα από την πράξη, φέρνοντας ως παράδειγμα τις γυναίκες που διαπρέπουν στην πολιτική, τη δημοσιογραφία και την επιχειρηματικότητα, λειτουργώντας ως πρότυπα για τις νεότερες γενιές.

«Δεν βλέπω έρεισμα στον κόσμο για τον Τσίπρα»

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κυρανάκης απάντησε πως δεν διακατέχεται από «εμμονικά σύνδρομα απέναντι στον κύριο Τσίπρα». Θύμισε ότι υπήρξε από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας πως ο ελληνικός λαός τότε «κατάλαβε, αποφάσισε και τον έστειλε σπίτι του».

Όπως είπε, η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή είναι «δημοκρατικό του δικαίωμα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να πολεμήσει αυτή την προσπάθεια, καθώς δεν βλέπει κοινωνικό έρεισμα για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα.

«Ο κόσμος δεν περιμένει τον Τσίπρα ως σωτήρα. Δεν περιμένει τη Δευτέρα παρουσία του Αλέξη Τσίπρα για να νιώσει καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι, αν και είναι δικαίωμα του πρώην πρωθυπουργού να επιχειρήσει μια νέα προσπάθεια, ο ίδιος δεν πιστεύει πως αυτή θα καρποφορήσει.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι περιλαμβάνει παραδοχές και γεγονότα που αξίζει να εξεταστούν. Όπως είπε, υπάρχουν πτυχές που δεν ήταν γνωστές μέχρι σήμερα, καθώς και απόψεις του πρώην πρωθυπουργού για συνεργάτες και πρόσωπα με τα οποία συγκυβέρνησε, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τις θέσεις του ή σκέφτεται να τον στηρίξει πολιτικά.

Από την εργασία στο λιανεμπόριο έως την πολιτική σκηνή

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου ρώτησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη διαδρομή του μέχρι την πολιτική: «Τριάντα οχτώ χρονών, πολύ νέος σε ηλικία, παιδί μονογονεϊκής οικογένειας. Τι ονειρευόταν ο μικρός Κωνσταντίνος για το μέλλον; Τι ήθελε να γίνει καταρχάς;»

Παράλληλα σημείωσε «Πέρασα διάφορες φάσεις αναλόγως την ηλικία. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να γίνω δικηγόρος. που μπήκα στη νομική, αλλά τελικά δεν δικηγόρησα. Δεν ασκήσατε. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να ασχοληθώ με αυτή την ψηφιακή επανάσταση, η οποία συντελούνταν εκείνη την εποχή. Εννοώ την περίοδο 2005-2006, που τελείωνα και εγώ τη σχολή. Και κατέληξα, εν πάση περιπτώσει, να, να μην αντισταθώ στο μικρόβιο που λέγεται πολιτική και να μπω ενεργά από πολύ μικρή ηλικία.»

Ο ίδιος ανέφερε ότι εξελέγη βουλευτής σε ηλικία 32 ετών, ενώ ήδη από τα 29 του ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε, η επαγγελματική εμπειρία πριν από την πολιτική είναι καθοριστική: «Μπαίνοντας στην πολιτική, κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένσημα στην πλάτη σου.»

Αναφερόμενος στην πρώτη του δουλειά, είπε ότι εργάστηκε σε κατάστημα ρούχων, εξυπηρετώντας πελάτες. Η εμπειρία αυτή, όπως εξήγησε, του έμαθε υπομονή και σεβασμό προς όσους εργάζονται στον χώρο του λιανεμπορίου.

Στη συνέχεια, ασχολήθηκε με το digital marketing, τις καμπάνιες και την κατασκευή ιστοσελίδων, πριν στραφεί ενεργά στην πολιτική. Όπως τόνισε, το σημαντικότερο είναι να παραμένει κανείς δημιουργικός και επαγγελματικά ανεξάρτητος, ακόμη και πέρα από την πολιτική του πορεία.

Η ειλικρινής κουβέντα πατέρα – γιου

Σε μια πιο προσωπική στιγμή της συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για τη σχέση με τους γονείς του και την απώλεια της μητέρας του. Όπως είπε, ο θάνατός της τον περασμένο Οκτώβριο τον έχει σημαδέψει βαθιά, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που έκανε μεγαλώνοντάς τον μόνη της.

«Την ευχαριστώ για ό,τι θυσία έχει κάνει για μένα», ανέφερε, επισημαίνοντας τον σεβασμό του προς κάθε γυναίκα που αποφασίζει να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί. «Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που εμείς οι άντρες δε θα το καταφέρναμε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον πατέρα του, εξήγησε ότι δεν του κρατά καμία κακία για τις επιλογές του. «Οι επιλογές του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστές», είπε, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε την πλήρη αλήθεια για τη σχέση τους όταν ήταν σχεδόν τριάντα ετών, σε μια ειλικρινή συζήτηση πατέρα και γιου.

«Κρατώ μια επαφή μαζί του», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως η σχέση τους παραμένει διακριτική. «Είναι ο βιολογικός πατέρας μου», είπε, αποφεύγοντας να μιλήσει για τα συναισθήματα του ίδιου του πατέρα του.

Η τρυφερή αναφορά στη σύζυγο και τα παιδιά του

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε και στη δική του οικογένεια, μιλώντας με συγκίνηση για τη σύζυγό του Ελένη και τα δύο παιδιά τους. «Θέλω πραγματικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μου στην Ελένη, τη γυναίκα μου, την αγαπώ πολύ», είπε, τονίζοντας πως εκείνη έχει φέρει στον κόσμο «δύο υπέροχα παιδιά, τη Δανάη και τον Βασίλη».

Μιλώντας για τη σύζυγό του, την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που θαυμάζει βαθιά, τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και για τη δύναμη και την ισορροπία που φέρνει στην οικογένεια. «Η Ελένη είναι δικηγόρος σε ναυτιλιακή εταιρεία και έχει πετύχει μόνη της όσα έχει καταφέρει», ανέφερε.

«Το βήμα του γάμου είναι μεγάλο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι η δυνατότητα να συνυπάρχεις και να ξεπερνάς μαζί τις δυσκολίες. «Να μπορείς να συνυπάρχεις, να συμβιώνεις και να είσαι μαζί», κατέληξε.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Αναπληρωτής Υπουργός ρωτήθηκε από την Κατερίνα Παναγοπούλου τι τον εξοργίζει και τι τον ξεκουράζει. «Η ασυνέπεια» απάντησε, ενώ πρόσθεσε ότι ξεκουράζεται με τα παιδιά του.

Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη του σκέψη όταν του ανακοινώθηκε η ανάληψη του Υπουργείο Μεταφορών σημείωσε: «Πάμε να το κάνουμε».

Οι δύσκολες στιγμές και η δημόσια έκθεση

Αναφερόμενος στις δυσκολίες της πολιτικής ζωής, ο κ. Κυρανάκης μίλησε για τις επιθέσεις που έχει δεχθεί λόγω παρεξηγημένων ή διαστρεβλωμένων δηλώσεων. Όπως είπε, έχει λάβει μηνύματα με ακραίο περιεχόμενο, ακόμα και ευχές για τον θάνατο των παιδιών του.

Εξήγησε ότι αυτό συνέβη μετά από συνέντευξή του στο Mega, όταν δηλώσεις του για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ παρερμηνεύτηκαν ως επίθεση στους νέους ανέργους. «Μόνο αν το βιώσεις, μπορείς να το καταλάβεις. Μαθαίνεις και προχωράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αντιπαραθέσεις στη Βουλή

Σχετικά με τις κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις, ο Αναπληρωτής Υπουργός παραδέχθηκε ότι κάποιες φορές οι διαφωνίες συνεχίζονται και εκτός της αίθουσας. Ανέφερε ως παράδειγμα την πρόσφατη κόντρα του με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, για ζητήματα τηλεδιοίκησης στα τρένα.

«Μιλάμε, διαφωνούμε, κάποιες φορές εντείνεται το ύφος», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για προσωπικές αντιπαραθέσεις αλλά για πολιτικές διαφορές.

«Νέα γενιά» πολιτικού πολιτισμού

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλοί αξιοπρεπείς συνάδελφοι από όλα τα κόμματα, όπως οι Δημήτρης Μάντζος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, οι οποίοι, όπως είπε, «ξέρουν τι θα πει πολιτισμός και όρια».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η νέα γενιά πολιτικών επιχειρεί να αφήσει πίσω την τοξικότητα των προηγούμενων ετών και να θέσει «μια κόκκινη γραμμή στην μπαχαλοποίηση» του δημόσιου διαλόγου.

Κυρανάκης για Βαρουφάκη: «Θα είχε ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί του»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό με ποιον πολιτικό αρχηγό θα επέλεγε να περάσει χρόνο εκτός πολιτικής, όπως σε μια βόλτα ή ένα ποτό, και με ποιον όχι.

Ο κ. Κυρανάκης απάντησε ότι θα τον ενδιέφερε να συζητήσει με τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο είχε συναντήσει και στην Κύθνο το καλοκαίρι. Όπως είπε, «ο κύριος Βαρουφάκης έχει απόψεις που, αν και διαφωνώ, παρουσιάζουν ενδιαφέρον από ακαδημαϊκής και θεωρητικής πλευράς». Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση με επιχειρήματα μεταξύ διαφορετικών πολιτικών χώρων συμβάλλει στη δημοκρατία και στον πολιτικό διάλογο.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θρέφεται από το μίσος»

Στην ίδια ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό δε θα επέλεγε ποτέ να συναναστραφεί, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως δήλωσε, «θεωρώ ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μέσα της πηγαίο μίσος. Θεωρώ ότι η ίδια και παράγει και θρέφεται από το μίσος».

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι αυτή η στάση δηλητηριάζει τον πολιτικό διάλογο και επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στη Βουλή. «Το μίσος πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Μπορούμε να διαφωνούμε όσο έντονα θέλουμε, αλλά όχι με συνθήκες τοξικότητας και χυδαιότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.