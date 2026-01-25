Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης φιλοξενήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στην εκπομπή “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου, όπου σχολίασε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα.

Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου για το πώς αντέδρασε στο άκουσμα της είδησης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως δεν έχει «εμμονικά σύνδρομα απέναντι στον κύριο Τσίπρα». Όπως είπε, υπήρξε από τους πιο αυστηρούς επικριτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ωστόσο θεωρεί ότι «ο κόσμος κατάλαβε, αποφάσισε και τον έστειλε σπίτι του».

Στην επισήμανση της Κατερίνας Παναγοπούλου ότι ο Αλέξης Τσίπρας «θέλει να επιστρέψει από το σπίτι του», ο κ. Κυρανάκης απάντησε πως «είναι δημοκρατικό του δικαίωμα».

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το πώς βλέπει τη νέα αυτή πολιτική προσπάθεια, σημείωσε: «Αν ο ίδιος πιστεύει ότι μια δεύτερη ευκαιρία του αξίζει και θέλει να τη δοκιμάσει, καλοδεχούμενο». Επεσήμανε ωστόσο ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να πολεμήσει την πρωτοβουλία αυτή, καθώς «δεν βλέπει έρεισμα στον κόσμο» και συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν νιώθω την ανάγκη με το που προσπαθήσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει δεύτερή του προσπάθεια, αυτή την προσπάθεια να την εξαφανίσουμε, να την πολεμήσουμε. Δε νιώθω αυτή την ανάγκη, κυρίως διότι δε βλέπω έρεισμα στον κόσμο. Ο κόσμος δεν περιμένει τον Τσίπρα ως σωτήρα. Δεν περιμένει τη Δευτέρα παρουσία του Αλέξη Τσίπρα για να νιώσει καλύτερα».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι «Θεωρώ ότι το βιβλίο του, έχοντας δει αποσπάσματα και έχοντας ακούσει τις παραδοχές τις οποίες έχει κάνει, έχει σημασία να εξεταστεί στην ουσία του», καθώς περιλαμβάνει στοιχεία και παραδοχές που δεν ήταν γνωστά μέχρι σήμερα. Όπως είπε, «υπάρχουν γεγονότα και αντιλήψεις για συνεργάτες του και ανθρώπους με τους οποίους συγκυβέρνησε, που αξίζει να γνωρίζει όποιος διαφωνεί μαζί του ή σκέφτεται να τον ψηφίσει».