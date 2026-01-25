Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εμφανίστηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στην εκπομπή “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου, όπου αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Ο αναπληρωτής υπουργός παραδέχθηκε ότι η φράση που χρησιμοποίησε στη Βουλή ήταν λανθασμένη, δηλώνοντας: «Έχετε απόλυτο δίκιο». Όπως εξήγησε, έχει μάθει να αναγνωρίζει τα λάθη του και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Ο ίδιος τόνισε ότι η τοποθέτησή του υπήρξε προσβλητική όχι μόνο προς την κ. Πέρκα, αλλά και προς κάθε γυναίκα που προσπαθεί να καθιερωθεί επαγγελματικά και να ανατρέψει κοινωνικά στερεότυπα. Επισήμανε ότι το περιστατικό αυτό επισκίασε την ουσία της συζήτησης στη Βουλή, η οποία αφορούσε τη σύγκριση δύο συμφωνιών για τον σιδηρόδρομο και συγκεκριμένα δήλωσε «θεωρώ ότι υπερκάλυψε και την ουσία αυτής της συζήτησης, η οποία ήταν μια σύγκριση η οποία δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Και η σύγκριση είναι μεταξύ δύο συμφωνιών».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η συμφωνία που είχε υπογραφεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε μεταχειρισμένα τρένα ηλικίας τριάντα ετών. Αντίθετα, η νέα συμφωνία που υπέγραψε η σημερινή κυβέρνηση προβλέπει την προμήθεια 23 καινούργιων τρένων, με επένδυση των Ιταλών στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Θέση για τα δικαιώματα των γυναικών και την «υποκρισία»

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «υποκρισία της Αριστεράς». Όπως υποστήριξε, παρατηρείται επιλεκτικότητα ανάλογα με τη χώρα όπου σημειώνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανέφερε ως παραδείγματα την Κούβα και τη Βόρεια Κορέα, σημειώνοντας ότι, ενώ υπάρχει καταδίκη για τις πρακτικές τους, δεν συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση του Ιράν. Επεσήμανε ότι στη συγκεκριμένη χώρα επικρατεί απόλυτη καταπίεση των γυναικών και της ανθρώπινης ύπαρξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων γενεών ώστε να κατανοούν σε βάθος τέτοια ζητήματα.

«Τα στερεότυπα ανατρέπονται στην πράξη»

Αναφερόμενος στον δημόσιο διάλογο για τον σεξισμό, ο αναπληρωτής υπουργός παραδέχθηκε ότι ο όρος χρησιμοποιείται συχνά υπερβολικά. Τόνισε ότι η υπερβολική θυματοποίηση μπορεί να ενισχύσει τα στερεότυπα αντί να συμβάλει στην κατάρριψή τους.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι τα στερεότυπα πρέπει να ανατρέπονται μέσα από την πράξη, φέρνοντας ως παράδειγμα τις γυναίκες που διαπρέπουν στην πολιτική, τη δημοσιογραφία και την επιχειρηματικότητα. Όπως είπε, αυτές λειτουργούν ως πρότυπα για τις νεότερες γενιές.