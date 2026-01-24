Στην εκπομπή “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης παραχώρησε συνέντευξη χωρίς «στρογγυλέματα», αναφερόμενος στην ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισήμανε ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι η εγκατάσταση πολλαπλών δικλείδων ασφαλείας ώστε να περιοριστούν τα ανθρώπινα λάθη. Όπως είπε, τη νύχτα του δυστυχήματος σημειώθηκαν τουλάχιστον επτά ταυτόχρονα ανθρώπινα λάθη, ενώ δύο ώρες νωρίτερα είχε αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό χάρη σε υφιστάμενη δικλείδα ελέγχου από τον μηχανοδηγό.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι το 2019 η τηλεδιοίκηση στις ελληνικές σιδηροδρομικές γραμμές κάλυπτε μόλις το 1%, ενώ σήμερα φτάνει στο 80% και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 100% έως το καλοκαίρι του 2026 στη γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, προχωρά η εγκατάσταση του συστήματος ETS αυτόματης πέδησης και ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο τόσο από το κέντρο ελέγχου όσο και από τους πολίτες.

Νέα νομοθεσία και αξιολόγηση προσωπικού

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία που αίρει τη μονιμότητα στον ΟΣΕ, δίνοντας τη δυνατότητα απολύσεων σε περιπτώσεις επικίνδυνων λαθών. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί λιγότερα από πέντε άτομα, κυρίως για παραβιάσεις πρωτοκόλλου ή χρήση ναρκωτικών.

Το προσωπικό του ΟΣΕ υποβάλλεται πλέον σε ψυχομετρικά τεστ και εκπαιδεύεται με προσομοιωτές για την αξιολόγηση των αντανακλαστικών και της διαχείρισης κρίσεων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής επάρκειας.

Επενδύσεις και νέος κανονισμός κυκλοφορίας

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι οι αλλαγές συνοδεύονται από επένδυση σε νέα τρένα και υποδομές, καθώς και από σχέδιο κανονισμού κίνησης βαρέων οχημάτων στην Αθήνα. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και η ομαλότερη τροφοδοσία της πρωτεύουσας.

Η προσωπική του πορεία

Αναφερόμενος στην πολιτική του διαδρομή, σημείωσε ότι εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία από νεαρή ηλικία και διετέλεσε εκπρόσωπος του κόμματος στα 29 του χρόνια. Όπως τόνισε, βασικός του στόχος παραμένει η αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των μεταφορών στη χώρα.

Η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο “Face 2 Face” θα προβληθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 10:00 το πρωί στο κανάλι των ΝΕΩΝ στο YouTube @ta_neagr.