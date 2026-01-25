Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης φιλοξενήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στην εκπομπή “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου, όπου συζητήθηκε εκτενώς το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο, ανάμεσά τους και την πιθανή απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί στην Εθνική Οδό, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση.

Ο κ. Κυρανάκης απάντησε ότι η απαγόρευση αποτελεί «μια πρόταση στο τραπέζι», μία από τις πολλές που εξετάζονται, καθώς οι κάτοικοι της Αθήνας «βασανίζονται καθημερινά» από την κίνηση. Όπως σημείωσε, η πόλη δεν έχει σχεδιαστεί για τον σημερινό πληθυσμό και την πυκνότητα των οχημάτων. ακόμη προσέθεσε: «Μία από τις πολλές τις οποίες έχουμε καταθέσει, διότι οι Αθηναίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται- Βασανίζονται πάρα πολύ. Βασανίζονται και το πρωί για να πάνε στη δουλειά τους και το απόγευμα για να γυρίσουν ή το βράδυ για να γυρίσουν στην οικογένειά τους».

Αναφερόμενος στα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει το υπουργείο, ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε ότι η Αθήνα κατατάσσεται στη 14η θέση μεταξύ 29 ευρωπαϊκών πόλεων ως προς την αναλογία πληθυσμού και οδικού δικτύου.

Παρά ταύτα, η κυκλοφοριακή πίεση παραμένει δυσανάλογα υψηλή, γεγονός που αποδίδεται σε δύο εξωτερικούς παράγοντες: τον αυξημένο τουρισμό και τον μεγάλο όγκο εμπορευματικών μεταφορών εντός του αστικού ιστού και συγκεκριμένα τόνισε «Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την πρόταση για απαγόρευση εφτά με δέκα, πρέπει να γίνουν μια σειρά από αλλαγές στην τροφοδοσία και γι’ αυτό είμαστε διαβούλευση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ναυτιλίας, από το οποίο έρχονται δρομολόγια πλοίων στον Πειραιά τα οποία τις ώρες που έρχονται επιβαρύνουν τον Κηφισό».

«Ο Κηφισός είχε σχεδιαστεί ως περιφερειακή εθνική οδός και όχι ως τμήμα της αστικής κινητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η υπερφόρτωση από φορτηγά επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία.

Ακόμη ο κ. δήλωσε πως την εβδομάδα, που έρχεται θα γίνουν πολύ σημαντικές συναντήσεις με τον κλάδο των οδηγών φορτηγών, την ελληνική βιομηχανία και το λιανεμπόριο, για να μπορέσουμε να δούμε αλλαγές στα ωράρια. Τέλος σημείωσε ότι «δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς, γιατί κάναμε τις μετρήσεις τον Δεκέμβριο με πτήσεις drones στον Κηφισό, είναι ότι επιβάρυνση από τα φορτηγά είναι 20%. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση, η οποία επιδεινώνει το πρόβλημα».