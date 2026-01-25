Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Face 2 Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, σε μια συνέντευξη με έντονα προσωπικό χαρακτήρα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στη σχέση με τους γονείς του, την απώλεια της μητέρας του και τη δική του οικογένεια, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Η ειλικρινής κουβέντα πατέρα – γιου

Σε μια συγκινητική στιγμή, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για τη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο. Όπως είπε, ο θάνατός της τον έχει σημαδέψει βαθιά, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που έκανε μεγαλώνοντάς τον μόνη της.

«Την ευχαριστώ για ό,τι θυσία έχει κάνει για μένα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του προς κάθε γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί. «Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που εμείς οι άντρες δε θα το καταφέρναμε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον πατέρα του, τόνισε ότι δεν του κρατά καμία κακία για τις επιλογές του. «Οι επιλογές του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστές», είπε, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε την πλήρη αλήθεια για τη σχέση τους όταν ήταν σχεδόν τριάντα ετών, μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση πατέρα και γιου.

«Κρατώ μια επαφή μαζί του», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως η σχέση τους παραμένει διακριτική. «Είναι ο βιολογικός πατέρας μου», συμπλήρωσε, αποφεύγοντας να αναφερθεί στα συναισθήματα του ίδιου του πατέρα του.

Η τρυφερή αναφορά στη σύζυγο και τα παιδιά του

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε με συγκίνηση στη δική του οικογένεια, μιλώντας για τη σύζυγό του Ελένη και τα δύο τους παιδιά. «Θέλω πραγματικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μου στην Ελένη, τη γυναίκα μου, την αγαπώ πολύ», είπε, προσθέτοντας πως εκείνη έχει φέρει στον κόσμο «δύο υπέροχα παιδιά, τη Δανάη και τον Βασίλη».

Περιγράφοντας τη σύζυγό του, την χαρακτήρισε ως έναν άνθρωπο που θαυμάζει βαθιά, τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και για τη δύναμη και την ισορροπία που προσφέρει στην οικογένεια. «Η Ελένη είναι δικηγόρος σε ναυτιλιακή εταιρεία και έχει πετύχει μόνη της όσα έχει καταφέρει», ανέφερε.

«Το βήμα του γάμου είναι μεγάλο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως το σημαντικότερο είναι η δυνατότητα να συνυπάρχεις και να ξεπερνάς μαζί τις δυσκολίες. «Να μπορείς να συνυπάρχεις, να συμβιώνεις και να είσαι μαζί», κατέληξε.

Οι προσωπικές του εξομολογήσεις

Σε πιο χαλαρό τόνο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ρωτήθηκε τι τον εξοργίζει και τι τον ξεκουράζει. «Η ασυνέπεια», απάντησε, επισημαίνοντας ότι χαλαρώνει περνώντας χρόνο με τα παιδιά του.

Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη του σκέψη μετά την ανακοίνωση της ανάληψης του Υπουργείου Μεταφορών, απάντησε με αποφασιστικότητα: «Πάμε να το κάνουμε».