Ενώ το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ απέχει ακόμα δύο μήνες, ο εσωκομματικός πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει, στη βάση δύο ζητημάτων: στις μετεκλογικές συνεργασίες και στην εσωκομματική δημοκρατία. Μιλώντας στο «Face2Face» της ιστοσελίδας των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr), ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για την ανάγκη διαφορετικής στρατηγικής για το ΠΑΣΟΚ, καθώς «όσοι ήταν αυτοί οι οποίοι χάραξαν στρατηγική, πρέπει να σκεφτούν έναν διαφορετικό δρόμο». «Είμαστε καθηλωμένοι. Γι’ αυτό και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγισή μας» ήταν το δικό του μήνυμα. Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε την πρότασή του για το ψήφισμα που θα αποκλείει πιθανή συνεργασία με τη ΝΔ (για το οποίο μια σειρά στελεχών κοντά στην ηγεσία, αλλά και η Αννα Διαμαντοπούλου, έχουν εκφράσει αντιρρήσεις ή έχουν χαρακτηρίσει αχρείαστο) και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. «Οσο μετράμε πληγές θα μετράμε και ήττες» ανέφερε για μια ενδεχόμενη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, στις οποίες ονομάτισε τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε εκ νέου ανοιχτή την πιθανότητα διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα, όταν σχηματιστεί το κόμμα του («εμείς βάζουμε το πλαίσιο, όποιος θέλει να συμμετάσχει καλώς να προσέλθει»).

Blame game μεταξύ ηγεσίας και αντιπολίτευσης

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δούκας μιλάει σε αυτόν τον τόνο, ούτε που στελέχη του πυρήνα των προεδρικών βάλλουν με δημόσιες αναρτήσεις εναντίον του: αυτή τη στιγμή μοιάζει να εξελίσσεται ένα blame game μεταξύ ηγεσίας και συγκεκριμένων πλευρών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που ξεκινάει από τις ευθύνες για τα κακά δημοσκοπικά ευρήματα και φτάνει μέχρι ψιθύρους ένθεν και ένθεν, για «ανοιχτές πόρτες» που αφήνει ο Ανδρουλάκης σε μετεκλογικά σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ και για επιλογή του Δούκα να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο, με αφορμή το ψήφισμα, εφόσον αυτό δεν τεθεί σε ψηφοφορία – και οι δύο πλευρές, πάντως, αποκρούουν σθεναρά τα όσα τους αποδίδονται. «Δεν μπορεί ο κόσμος να αλλάζει κάθε μέρα και εμείς να συνεδριάζουμε κάθε 2,5 μήνες» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος (parapolitika.gr), μιλώντας εκ νέου για την ανάγκη λήψης συλλογικών αποφάσεων. «Στο συνέδριο πρέπει να τεθούν τα καυτά πολιτικά ζητήματα στο τραπέζι που αφορούν την κοινωνία και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να μας βάλει μπροστά σε πολιτικά διλήμματα εν όψει εκλογών».

Τριβές και στις Νομαρχιακές

Σε αυτό το κλίμα, η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του κόμματος είναι μετά από καιρό τόσο τεταμένη – με τελευταία αφορμή την ανακοίνωση των συντονιστών των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ), στις οποίες «καρατομήθηκαν» από τη θέση των επικεφαλής στελέχη που δεν ανήκουν στο ανδρουλακικό στρατόπεδο, με πιο ενδεικτικά παραδείγματα τις Σέρρες, τη Λάρισα, την Κέρκυρα, την Αιτωλοακαρνανία, ακόμα και την Α’ Θεσσαλονίκης. Η τοπική ενόχληση αντικατοπτρίστηκε και δημόσια, ενώ η αντίδραση ήταν διατασική: Σε ανακοίνωσή της, σχεδόν ολόκληρη η νομαρχιακή επιτροπή Σερρών τόνισε πως «ανανέωση δεν είναι η αντικατάσταση της δημοκρατικής νομιμοποίησης με διορισμούς. Δεν είναι η σιωπή των οργανώσεων», με τα μέλη της να δηλώνουν πως δεν αποδέχονται διαδικασίες που οδηγούν σε εσωστρέφεια. «Αξιολογήθηκα από κάποιους και κρίθηκα ακατάλληλος; Και αν υπήρχε αυτή η επιθυμία ή η εντολή για αντικατάστασή μου, γιατί δεν μου ζητήθηκε η παραίτηση προγενέστερα;» αναρωτήθηκε σε ανάρτησή του ο γραμματέας Τυρνάβου, Γιάννης Μαλάκος, κάνοντας λόγο για «καρατόμηση».

Την περασμένη εβδομάδα, στη συνεδρίαση του οργανωτικού σκέλους της ΚΟΕΣ, τόσο ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης όσο και ο Κώστας Πανταζής (του περιβάλλοντος Γερουλάνου) είχαν θέσει το θέμα των ΝΟΕΣ στο τραπέζι, επισημαίνοντας πως οι (εκλεγμένοι με κάλπη) γραμματείς των νομαρχιακών επιτροπών, εφόσον το θέλουν, θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση του συντονιστή. Πριν από περίπου δύο μήνες, σε επιστολή του προς τον γραμματέα της ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, που δεν είδε το φως της δημοσιότητας, και ο Δούκας είχε εγείρει το ζήτημα, ζητώντας σε κάθε περίπτωση εκλογές στις νομαρχιακές επιτροπές. Πριν από τις ανακοινώσεις της Παρασκευής, πάντως, ούτε η οργανωτική ΚΟΕΣ ούτε κάποιο άλλο κομματικό όργανο έλαβε γνώση των αλλαγών που έρχονταν, ενώ η συνεδρίαση της οργανωτικής ΚΟΕΣ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αναβλήθηκε λόγω προσωπικού κωλύματος του γραμματέα.